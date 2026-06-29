El sector publicitario de Sevilla se afianza con empresas consolidadas y una clara vocación de crecimiento nacional

El sector publicitario sevillano cuenta con empresas consolidadas, profesionalizadas y confía en las perspectivas de crecimiento y desarrollo a nivel nacional. Así se desprende de las conclusiones del I Barómetro de la Publicidad de Sevilla, presentado este jueves, 25 de junio, en Faena River Club (Mercado del Barranco), en un acto que contó con el patrocinio de EUSA-Campus Cámara de Comercio.

La apertura del acto corrió a cargo del presidente de la AEPS, Salvador Toscano, con la asistencia de más de un centenar de profesionales del sector y representantes de las administraciones públicas.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, en la clausura del evento destacó la labor realizada por la AEPS a lo largo de los últimos años, para poner en valor la profesionalidad y trabajo de las empresas y profesionales de la publicidad de Sevilla.

El estudio, impulsado por la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla (AEPS) y elaborado por la consultora Intelqualia, Investigación de Mercados y Estudios de Prestigio, nace con vocación de continuidad para convertirse de forma anual en el principal indicador sobre la evolución y las tendencias de la industria publicitaria sevillana.

La directora de Intelqualia, Rocío Tornay, explicó que el estudio ha sido desarrollado mediante una metodología mixta que combina técnicas cualitativas y cuantitativas, el estudio ha contado con la participación de 56 empresas publicitarias locales, lo que representa una tasa de respuesta del 56% del universo estimado del sector en Sevilla y provincia.

Un sector maduro

Los resultados del I Barómetro de la Publicidad de Sevilla reflejan la configuración de un sector publicitario en Sevilla que se afianza, con madurez, profesionalizado y con una visión de confianza en el futuro, donde el 64% de las empresas cuenta con más de diez años de trayectoria y el 84% de las respuestas procede de perfiles directivos o de alta responsabilidad.

Entre las principales conclusiones el estudio destaca que la situación actual del sector obtiene una valoración media de 6,8 sobre 10, mientras que el 54% de las empresas considera que la situación se mantendrá estable o mejorará durante los próximos doce meses, reflejando un escenario de confianza moderada pese a los desafíos económicos y tecnológicos actuales.

Otro de los datos más significativos es la creciente proyección exterior de las agencias sevillanas. El estudio revela que el 83% de las empresas trabaja actualmente fuera de Andalucía, lo que evidencia la capacidad competitiva del sector más allá de su mercado tradicional. No obstante, las compañías identifican como principales barreras para seguir creciendo la dificultad para la captación comercial y la competencia de operadores nacionales ya consolidados.

La investigación también pone de manifiesto que la rentabilidad continúa siendo una de las principales preocupaciones empresariales. La presión sobre los precios y los márgenes aparece como el principal desafío para el 67,6% de las empresas participantes, en un contexto donde los clientes siguen otorgando una gran importancia al precio como criterio de decisión.

La IA ya forma parte de la actividad cotidiana del sector

El Barómetro confirma además la rápida incorporación de la inteligencia artificial al tejido empresarial publicitario. Actualmente, el 61% de las empresas utiliza herramientas de IA en sus procesos de trabajo, especialmente en áreas de investigación, análisis, creatividad y producción de contenidos.

Asimismo, la mitad de las empresas prevé que esta tecnología tendrá un impacto positivo o muy positivo en el sector durante los próximos años.

Las conclusiones del estudio apuntan a que la IA no se percibe mayoritariamente como una amenaza, sino como una oportunidad para aumentar la productividad, optimizar procesos y reforzar el valor estratégico de las agencias.

La contratación pública, asignatura pendiente

El informe también analiza la relación entre el sector y las administraciones públicas. Aunque el 61% de las empresas trabaja o ha trabajado con organismos públicos, la valoración de los procesos de contratación se sitúa en un 3,7 sobre 10, poniendo de manifiesto un amplio margen de mejora.

Las empresas consideran que los concursos continúan excesivamente orientados al precio y reclaman modelos que valoren en mayor medida aspectos como la calidad, la estrategia, la creatividad y el impacto de los proyectos de comunicación.

La AEPS, una organización cada vez más valorada

El estudio concluye también con una valoración positiva del papel desempeñado por la Asociación de Empresarios de la Publicidad de Sevilla. Entre las empresas que respondieron a esta cuestión, la labor de la AEPS obtiene una puntuación media de 8 sobre 10, mientras que más de la mitad considera que contribuye de forma significativa a mejorar y fortalecer el sector.

Para AEPS e Intelqualia, este primer Barómetro constituye una herramienta estratégica para comprender la evolución del sector y contribuir a la generación de conocimiento, visibilidad y capacidad de influencia de una industria que desempeña un papel fundamental en la competitividad de las empresas y en el desarrollo económico de Sevilla.