Nimo Grupo amplía sus instalaciones en Andalucía, un paso más en la excelencia en la experiencia del cliente

Nimo Grupo ha dado en el último año un paso significativo en su plan de crecimiento con la apertura simultánea de cuatro nuevas instalaciones en tres provincias andaluzas.

El grupo refuerza así su presencia territorial y su compromiso con una experiencia de cliente diferencial, adaptada a las distintas realidades de movilidad de las personas y las empresas andaluzas.

En el Polígono Industrial Carretera Amarilla, y en un enclave estratégico de Sevilla junto a la ronda de circunvalación SE-30, Nimo Grupo ha estrenado tres nuevos centros oficiales que amplían la oferta del grupo en la capital andaluza.

En la Avenida Fernández Murube, 2, muy cerca de su sede central y con más de 1.100 m2 de exposición, el grupo ha inaugurado dos amplias exposiciones de vehículos de ocasión de Toyota y Lexus.

El espacio acoge una amplia selección de vehículos seminuevos y kilómetro cero de ambas marcas, en un entorno moderno, accesible y diseñado para ofrecer una experiencia de compra cómoda y con todas las garantías oficiales de Toyota y Lexus.

A pocos metros de las instalaciones de ocasión, los sevillanos podrán encontrar el nuevo centro Toyota Professional, concebido específicamente para atender las necesidades de movilidad de autónomos, pymes y grandes empresas.

Cuenta con una amplia zona de exposición y taller oficial especializado, ofreciendo soluciones fiables, versátiles y adaptadas al día a día del cliente profesional.

"Estas nuevas instalaciones son un reflejo del propósito de Nimo Grupo: estar cerca de las personas, ofreciendo una experiencia de cliente diferencial y adaptada a las distintas necesidades de movilidad de nuestros clientes", declara Joaquín Meseguer, Director General de Nimo Grupo.

Presencia en Cádiz

Toyota Nimauto ha abierto una nueva instalación dedicada a la comercialización de vehículos de ocasión Toyota en la Avenida Rey Felipe VI en El Puerto de Santa María, muy cerca de su otra instalación de vehículos nuevos.

Con más de 1.000 m2 en total, además cuenta con un nuevo taller oficial Toyota de 800 m2. El centro aumenta la capacidad de posventa de Toyota Nimauto en la localidad, así como dobla sus instalaciones dedicadas a la exposición de vehículos.

Estas aperturas llegan en un momento especialmente significativo para Nimo Grupo.

La concesión de Toyota Nimo Gordillo acaba de cumplir 40 años de historia y ha vuelto a ser reconocida por tercera vez con el Premio Ichiban, como mejor concesionario Toyota de España en su categoría, un reconocimiento que refuerza la trayectoria del grupo y el compromiso de su equipo con la excelencia.

Tras más de 40 años de experiencia en el sector de la automoción, Nimo Grupo ambiciona cubrir todas las necesidades de movilidad de sus clientes. El grupo lleva años adelantándose, ofreciendo vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos 100% e impulsados por hidrógeno de la mano de Toyota y de su marca premium Lexus.

Esta visión se completa con un ecosistema de empresas especializadas en distintos servicios de movilidad para ofrecer diversas soluciones a sus clientes.

Actualmente están presentes en Andalucía con sedes en Sevilla, Huelva, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Mijas y cuenta con casi 400 empleados.

Recientemente ha estrenado nueva identidad, reflejo de una nueva etapa y de un propósito claro: hacer vivir una experiencia memorable a través de personas apasionadas y comprometidas.