Natalia, la vecina de Guillena (Sevilla) que ha muerto en el terremoto de Venezuela: su hija y su marido se salvaron

Minuto de silencio por las víctimas del terremoto, entre ellos una vecina de Guillena (Sevilla). Ayuntamiento de Guillena

Natalia, una vecina de la pedanía de Torre de la Reina, en Guillena, se halla entre las víctimas españolas del doble terremoto registrado la pasada semana en Venezuela.

Tenía 34 años y se encontraba de viaje familiar en el país sudamericano, junto a su marido e hija, cuando se produjeron esos episodios. Ella fue la que corrió peor suerte, ya que sus dos familiares pudieron salvar su vida.

Hasta este lunes, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, son 17 los nacionales que han perdido la vida como consecuencia del seísmo y 138 los desaparecidos.

Por la pérdida de su vecina, el Ayuntamiento de Guillena se ha unido al llamamiento de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo venezolano.

Natalia, de nacionalidad hispano-colombiana, ha sido encontrada sin vida, tal como ha adelantado Radio Sevilla, mientras que su marido e hija, que viajaban con ella, han conseguido salir indemnes de los devastadores terremotos, según informan fuentes municipales.

Su madre, que decidió quedarse en el municipio, se ha sumado al minuto de silencio convocado desde el Consistorio, que ha contado con la asistencia de numerosos vecinos y del alcalde, Lorenzo Medina.

A su vez, el Ayuntamiento sevillano ha decretado un día de luto oficial que ha dado comienzo a las 12 del mediodía por la pérdida de esta vecina.