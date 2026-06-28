El Sevilla negocia con los posibles sustitutos de Ramos sin descartar la venta después del verano

La venta del Sevilla FC podría oficializarse a la vuelta del verano.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el club se encuentra ahora inmerso en las negociaciones con cuatro posibles compradores. No obstante, hay un grupo inversor que está tomando fuerza.

Es gracias a este candidato por lo que el cierre de la operación podría efectuarse una vez que pase agosto.

Por ahora, las partes son cautas. Es preferible no revelar quiénes pueden ser los nuevos dueños del conjunto de Nervión. Y más después de la telenovela que provocó la ya frustrada compra por parte del exjugador Sergio Ramos.

Una operación que había devuelto el optimismo a la afición sevillista por la figura del camero pero que acabó desembocando en falsas ilusiones.

Aunque todo parecía encauzado, finalmente la compraventa estalló por los aires después de que Ramos se presentase días antes de firmar el acuerdo con nueva oferta y nuevos socios. Todo a la vez.

Sergio Ramos, durante la presentación de 'Sergio Ramos by John Reed' EFE

La cantidad acordada en un primer momento eran 450 millones por el 85% de las acciones del Sevilla FC, es decir, cada acción se vendería por unos 3.400 euros. Además, dicha operación se iba a hacer de la mano del grupo Five Eleven.

Sin embargo, la segunda propuesta -y el detonante- planteaba que Ramos, junto al grupo inversor DMI, que apareció por sorpresa en la última reunión, efectuaría primero una ampliación de capital cifrada en 120 millones para suscribir el 42% y, poco a poco, compraría únicamente el 18% del capital social.

Todo esto se resumiría en que el camero se haría con el control del club por 220 millones de euros. Una propuesta "muy alejada" de la acordada.

El nuevo planteamiento no gustó a los accionistas, quienes, mediante un comunicado, tildaron este volantazo de "engaño" y exigieron al exfutbolista 500.000 euros por haber incumplido el pacto alcanzado.

A esta cantidad habría que sumarle otra cifra por "daños y perjuicios", alegando dolo y fraude, y la minuta de los profesionales que había participado en la transacción.

Por último, se le reclamaba el "cese de inmediato en el incumplimiento de su deber de mantener la absoluta confidencialidad en conexión con la información del Club que ha conocido gracias al acceso a la documentación desvelada para que pudiera hacer la Due Diligence, para lo cual que se firmaron pactos expresos de confidencialidad" de cara a la rueda de prensa que el exfutbolista iba a dar.

En esta convocatoria, el camero dio su versión.

Según él, la segunda oferta emergió en el transcurso de las negociaciones porque así se lo "aconsejó La Liga", algo que posteriormente desmintió el organismo.

“Nosotros no recomendamos nada. Además, sería muy osado por nuestra parte hacer algo así”, aclararon desde la entidad a EL ESPAÑOL.

Ramos aseguró que el precio de la acción iba a ser el mismo pero que el pago se iba a fraccionar en dos. Además, admitió que "los grandes accionistas iban a perder cinco millones" con las nuevas condiciones. Por último, el exfutbolista aseguró que su "brazo" seguía "tendido" para cerrar un posible acuerdo.

La temporada, un "trabajo delicado"

Después de esta tormenta, la calma ha llegado al Sevilla FC, sí, pero camuflada de secretismo.

Tanto es así que incluso parece haberse fraguado un acercamiento entre todos los accionistas del conjunto rojiblanco, incluido Del Nido Benavente. El primer indicativo fue el comunicado aprobado por todas las partes para responder a Sergio Ramos.

A esto último le ha seguido, tal y como adelantó Diario de Sevilla, un acuerdo para paralizar las causas judiciales de cara la cita del próximo lunes 29 de junio.

Por ahora, el club está inmerso en dos operaciones diferentes pero igual de importantes. La primera es su venta y la segunda es su preparación para la próxima temporada.

No obstante, las fuentes consultadas por este medio admiten que se trata de un "trabajo delicado" que se está logrando gracias a que se está "jugando rápido en el mercado de fichajes y comprando a jugadores libres y de bajo coste".

Por ahora, el club ha fichado al centrocampista Jon Guridi; al lateral Juan Iglesias y al defensa Arouna Sangante.