El Colegio de Procuradores de Sevilla incorpora nuevos profesionales y rinde homenaje a sus colegiados veteranos

El Colegio de Procuradores de Sevilla ha celebrado uno de los actos más emblemáticos de su calendario institucional con la jura de nuevos colegiados y el reconocimiento a los profesionales que cumplen 25 años de ejercicio y vinculación mutualista. La ceremonia, celebrada en la Audiencia Provincial de Sevilla, reunió a representantes del ámbito judicial, miembros de la corporación y familiares de los homenajeados.

El acto contó con la presencia del presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Álvaro Marcos Martín Gómez, junto a otras autoridades de la Administración de Justicia, quienes acompañaron a la Junta de Gobierno del Colegio en una jornada marcada por el reconocimiento y la bienvenida a una nueva generación de procuradores.

Durante la ceremonia se entregaron el Diploma e Insignia de Oro del Consejo General de Procuradores de España a los colegiados que han alcanzado los 25 años de ejercicio profesional sin nota desfavorable, así como los diplomas de la Mutualidad de Procuradores a quienes han cumplido un cuarto de siglo de permanencia en la entidad.

La decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, María Teresa Rodríguez Linares, destacó durante su intervención la capacidad de adaptación demostrada por los profesionales homenajeados a lo largo de estas décadas, especialmente ante el proceso de transformación digital vivido por la profesión. Asimismo, animó a los colegiados a seguir afrontando los retos derivados de las nuevas reformas judiciales y de la modernización del sistema de justicia.

El acto incluyó también la jura o promesa de siete nuevos procuradores: Antonio Chia Merat, Antonio Rafael Pleguezuelo Magrit, Amalia María Arteaga Durán, Ana Isabel Ortega Hermoso, Macarena García de la Borbolla Franco, María García Zamora y Paula Julia Hermosilla Roncero, quienes se incorporan a una profesión clave para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Dirigiéndose a los nuevos colegiados, la decana subrayó el papel esencial que desempeñan los procuradores como "garantes del procedimiento" y les trasladó el respaldo de toda la institución en el inicio de esta nueva etapa profesional.