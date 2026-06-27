Sevilla ya paga la vivienda como en Berlín, pero con la mitad del sueldo: la ecuación imposible del alquiler

Alquilar una vivienda en Sevilla ya es tan caro como hacerlo en grandes capitales europeas como Berlín. Incluso más. Era cuestión de tiempo que el encarecimiento de la vivienda alcanzara cotas imposibles, y, de hecho, en la actualidad, el sevillano medio invierte el 58% de su sueldo en alquiler mientras que un berlinés destina un 40%.

El sueldo neto en Berlín para alguien soltero, sin hijos y en una categoría fiscal estándar -que está dado de alta ocho horas al día- es de entre 2.900 y 3.400 euros. Según el Entgeltatlas de la Bundesagentur für Arbeit (Agencia Federal de Empleo), el salario bruto anual típico en Berlín es de entre 50.000 y 60.000 euros.

En Sevilla, las mismas circunstancias hacen que una persona cobre entre 1.300 y 1.500 euros netos, y es que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario bruto anual medio en Sevilla es de entre 25.000 y 30.000 euros.

Según informes de mercado extraídos de portales inmobiliarios como Guthmann, ImmoScout24 o CBRE, que operan en Alemania y ofrecen viviendas en alquiler de larga estancia, el precio medio de la vivienda en Berlín es de entre 15,8 y 16,4 euros el metro cuadrado.

Esto implica, en un hipotético caso, que si un alemán percibe de forma neta al mes 3.000 euros y está pagando por su piso 1.200 euros, el gasto en vivienda le supone un 40 por ciento de su sueldo.

En el caso de la capital hispalense, según Idealista, el metro cuadrado de alquiler se encuentra entre los 13,5 y 15 euros. Es decir, llega a equiparar prácticamente el precio de la vivienda en la capital alemana.

Si un sevillano recibe mensualmente 1.300 euros netos y está pagando un piso en alquiler de 750 euros, el esfuerzo económico que está haciendo es del 58 por ciento.

Aunque tanto el 40 como el 58 por ciento son porcentajes desaconsejados por entidades financieras y bancarias (ya que lo "saludable" sería invertir el 30% del sueldo en inmuebles), el porcentaje que invierten los alemanes está considerado como "ajustado" mientras que el porcentaje empleado en Sevilla se considera "muy elevado".

Así pues, y aunque la vivienda en Berlín es más cara que en Sevilla en términos absolutos, si se habla en términos de esfuerzo relativo la vivienda en la capital andaluza es más costosa para vecinos y residentes.

Máximos históricos

Tal es la escalada de precios en el alquiler en Sevilla que, en mayo de 2026, volvió a alcanzar máximos históricos. De media, la variación anual en la ciudad ha sido de casi un siete por ciento, aunque hay zonas muy concretas que han superado el diez.

Es el caso de Cerro Amate, un enclave que en un solo año ha visto aumentar el precio de sus alquileres en un 10,8%. Santa Justa, Miraflores o la avenida de la Cruz Roja han experimentado una subida similar y, en comparación con mayo de 2025, ahora son un 10,5% más caros.

Sin embargo, el broche de oro se lo lleva la zona del Prado San Sebastián, Felipe II y Bueno Monreal, donde el valor de los alquileres se ha incrementado en un 13,8% en un solo año. El precio medio del metro cuadrado en esta zona es de 15 euros, el más caro de Sevilla.

De hecho, con una simple búsqueda en Idealista es fácil encontrar, en el mencionado enclave, inmuebles de apenas 70 metros cuadrados por la friolera de 1.375 euros (lo que evidencia que el metro cuadrado está aún más caro; en este caso, en 19 euros).

En la otra punta de la balanza, según Idealista, el metro cuadrado más barato se encuentra en Sevilla Este (11,5 euros). No obstante, si se accede directamente al buscador para ver la oferta disponible, es fácil encontrar pisos de 50 metros cuadrados por 750 euros (15 euros el metro cuadrado) o inmuebles de 95 metros cuadrados por 1.250 euros (13 euros el metro cuadrado).

A más pequeño, más caro

Otro de los enclaves más costosos es Triana, donde el precio del alquiler ha superado incluso al Centro de la ciudad. En la otra orilla, la media del metro cuadrado asciende a 14,7 euros, mientras que el Casco Histórico se encuentra en 14,6.

En este barrio -como también se observa en otros enclaves, aunque de forma menos evidente- se da la peculiaridad que, a más pequeño es el inmueble, más caro es el metro cuadrado.

Según consta en el portal Idealista, un bajo exterior en la calle Esperanza de Triana de apenas 30 metros cuadrados asciende a 695 euros. O sea, esto implica pagar por el metro cuadrado nada más y nada menos que 23 euros.

Otro ejemplo muy similar se encuentra en el barrio de El Tardón, donde una vivienda de 65 metros cuadrados se alquila 950 euros (14,6 euros el metro cuadrado).

Gastos domésticos

La cuestión, según parece, es que, se oferte lo que se oferte, en Sevilla ya no se puede vivir, en condiciones dignas, por menos de 750 euros -como mínimo-. Si el sueldo medio de un sevillano es de 1.300, lo que queda para vivir es 550 euros al mes. El gasto medio en alimentación por hogar en Andalucía, según las cifras del INE, es de entre 380 y 450.

Pongamos lo mínimo y restemos 380 a 550. Lo que un sevillano tiene para pagar luz, agua, internet, ocio y transporte público después de haber liquidado comida y piso son 170 euros.

En este contexto, la brecha entre ingresos y alquiler no solo tensiona la economía doméstica, sino que redefine qué significa, hoy, poder vivir en Sevilla.