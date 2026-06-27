Antonini de Jiménez: "Si Sánchez se tiene que echar una foto con Morante para ganar cuatro votos, se la hará"

El sevillano Antonini de Jiménez, doctor en Economía, escritor y conferenciante internacional, presentó en esta semana su nuevo libro en Madrid titulado 'La agonía de España'.

Se trata de un ensayo profundamente personal en el que Antonini de Jiménez convierte su propia transformación ideológica y espiritual en una defensa de España frente "al socialismo, la obediencia y el acobardamiento".

El autor relata en él cómo su choque con la realidad lo llevó a reconciliarse desde Camboya -ha vivido en varias partes del mundo- con aquello que había rechazado: el catolicismo, la tauromaquia y el espíritu empresarial.

"Si haces una fotografía desde una avioneta de los pueblos de España, en la mayoría hay una iglesia, una plaza de toros y un Mercadona". Y se explica, en una conversación con EL ESPAÑOL de Sevilla. "Hay esas tres cosas porque eso es España: Cristo, taurina y empresaria".

Sin embargo, la situación actual, a su juicio, se produce porque con el Gobierno de Pedro Sánchez, este país "vive a contranatura, siendo anticatólica, antitaurina y funcionaria".

En el libro, este doctor en Economía que cuenta con casi un millón de seguidores en redes, también muestra su animadversión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al funcionariado.

Al primero lo ve capaz de "cualquier cosa con tal de continuar con el poder"; a lo segundo como "el martillo que utiliza el socialismo para acabar con la libertad".

Incluso, ve capaz a Sánchez de "hacerse una foto con Morante de La Puebla para ganar cuatro votos", teniendo en cuenta el rechazo personal que el presidente tiene hacia este tipo de espectáculos.

Antonini de Jiménez lo ha comparado con la visita reciente del papa León XIV. "Sánchez fue hasta a misa en Barcelona y se ha hecho fotos con bebés". Siendo la primera vez que acudía a un evento religioso en estos siete años de presidente. Al funeral católico por las víctimas de Adamuz no fue.

Más allá de las críticas, su objetivo con este libro, el cuarto de su carrera, es intentar hacer ver "a la mitad de los españoles, que no lo sabe, que se acercan a un precipicio; y a la otra mitad, que lo sabe, que encuentren el camino de vuelta".

De hecho, cree que "el despertar taurino", es decir, la corriente favorable que está viviendo desde hace unos años la tauromaquia, es "el principio del fin de una manera de vivir en esta España de funcionarios y antiempresarial".

El ensayo, según su propio autor, es "una radiografía de lo difícil que es hacer cualquier cosa en España con la excesiva burocracia que existe y la asfixia económica, donde cada vez hay más personas trabajando para siempre, pero sin poder comprar una vivienda".

A su juicio, "cada vez está más claro el hecho de que el socialismo es un proyecto que nos está llevando a cubanizar España, un país que se ha vuelto profundamente incómodo para vivir".

Por último, de Jiménez se ha referido a los últimos casos de corrupción que se están conociendo en el seno del PSOE. "No es que haya algunos casos de corrupción en el PSOE, es el PSOE el que te hace corrupto".

Por eso, con este libro este doctor en Economía persigue tres cosas: que "los españoles despierten y se pongan a la altura de su pasaporte; explicar qué tiene que ser España, el país de la libertad y por qué si eres español, no puedes ser socialista".