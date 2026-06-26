El nuevo concejal de Sevilla asume la delegación de Fondos Europeos, que se integra en el área de Hacienda

Imagen de la toma de posesión de Fernando Mañes. Ayuntamiento de Sevilla. EP.

Fernando Mañes, el nuevo concejal del Ayuntamiento de Sevilla, ha tomado posesión del cargo la mañana de este viernes en un Pleno extraordinario.

El hasta ahora director general de Cultura de la ciudad pasa a liderar la delegación de Fondos Europeos, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales del Consistorio, que se ha integrado en el área de Hacienda, Administración y Transformación Digital, capitaneada por el también portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno.

Finalmente, Mañes no será delegado del equipo del 'popular' José Luis Sanz, puesto que el alcalde ha aprobado un nuevo decreto de competencias. Con esta decisión, el primer edil suprime el área de Financiación Europea, que pasa a formar parte de la de Hacienda.

La entrada del nuevo concejal se produce tras la renuncia de la anterior delegada de Fondos Europeos, Minerva Salas. La misma será a partir de ahora diputada regional en el Parlamento andaluz tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17 de mayo.

Salas ostentaba el quinto puesto en la lista del Partido Popular por Sevilla y, aunque ambos cargos eran compatibles, ha decidido dejar sus funciones en el Consistorio.

Lo mismo ha pasado con la hasta ahora portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Peláez.

El pasado jueves, Peláez anunció su renuncia, una decisión de la que el Pleno extraordinario ha tomado conocimiento este viernes.

A partir de ahora, la exconcejala será parlamentaria en el antiguo Hospital de las Cinco Yagas. En lo que respecta al organigrama del grupo en el ayuntamiento, la portavocía correrá a cargo de Gonzalo García de Polavieja, hasta el momento portavoz adjunto del grupo, y Javier Navarro, presidente diputacional de Vox, pasa a formar parte de la representación.