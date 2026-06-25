La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla renuncia a su cargo para incorporarse al Parlamento

Imagen de los representantes de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla junto a Cristina Peláez. Vox.

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha anunciado su renuncia al acta de concejal que mantiene desde 2019 para incorporarse como diputada en el Parlamento de Andalucía tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17 de mayo.

La concejal sevillana será sustituida por el actual portavoz adjunto de la formación, Gonzalo García de Polavieja en la portavocía del grupo.

Además, será el arquitecto Javier Navarro, cuarto en la lista electoral de la formación de Abascal en Sevilla y actual presidente provincial, quien ostente el cargo de nuevo concejal de la corporación sevillana para los once meses que quedan de legislatura.

Peláez ha realizado una comparecencia ante los medios, acompañada del resto de concejales del grupo municipal, en la que ha agradecido a su partido, a la corporación, funcionarios y colectivos sociales de la ciudad "el buen trato recibido, el respeto con el que me han tratado y la facilidad para aprender y contribuir en resolver los problemas, en beneficio del conjunto de los sevillanos", ha manifestado.

"Asumo el escaño dentro del grupo parlamentario Vox con responsabilidad, orgullo y con una enorme ilusión en esta nueva etapa que se abre para Andalucía, y con la satisfacción del deber cumplido en este Ayuntamiento de Sevilla de la que soy concejal y portavoz de Vox desde hace ya siete años", ha concluido.

En su mensaje de despedida, también se ha referido a los miembros de la corporación municipal de otros grupos políticos, al alcalde José Luis Sanz, a los coordinadores de la formación en los distintos distritos de la capital sevillana, a los distintos colectivos empresariales, sociales, vecinales y culturales y a su familia.

La renuncia de la portavoz se hará efectiva en el pleno extraordinario de este viernes, la misma sesión plenaria en la que tomará posesión como nuevo delegado de Fondos Europeos, Fernando Mañes, anterior directo general de Cultura de Sevilla.

Cabe recordar que Cristina Peláez ocupaba el puesto número dos en la lista por Sevilla a las elecciones al Parlamento de Andalucía.

A pesar de que el cargo como diputada andaluza y concejala en el ayuntamiento hispalense son compatibles, la exportavoz ha decidido dedicarse únicamente a las funciones regionales.