Detenido el autor del tiroteo por el que murió el hombre abandonado a las puertas del Hospital Virgen del Rocío

La Policía Nacional ha detenido al hombre que, presuntamente, disparó a otro que fue encontrado a las puertas del hospital sevillano Virgen del Rocío en estado crítico y acabó falleciendo dos días después.

Según ha señalado el cuerpo policial en una nota de prensa, la víctima resultó herida en un tiroteo en las Tres Mil Viviendas. Posteriormente, fue trasladada a las inmediaciones del centro hospitalario, donde acabó perdiendo la vida.

Tras este acontecimiento, los agentes iniciaron una investigación denominada Tower. En un primer momento, se pudo ubicar el lugar en el que ocurrieron los hechos además de recopilar diversos indicios que han acabado resultando fundamentales para esclarecer el suceso.

Finalmente, tras varios meses de trabajo, la Policía Nacional ha conseguido identificar al autor de los disparos que acabaron con la vida del hombre.

En el comunicado, la autoridad policial sostiene que los "los hechos estarían motivados por desavenencias personales previas entre autor y víctima".

Los dos implicados coincidieron cuando circulaban con sus respectivos vehículos, momento en el que el presunto autor disparó a la víctima. Lo hizo a corta distancia antes de darse a la fuga.

El detenido fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, decretándose su ingreso en prisión provisional.