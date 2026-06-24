Sevilla ya tiene portada para la Feria de 2027: un homenaje a la Exposición del 29 y a la Generación del 27

'Puerta de los sueños 1927', la portada para la Feria de Sevilla 2027.

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado oficialmente la portada de la Feria de Abril de 2027, una propuesta que combina arquitectura, historia y literatura en un diseño que rinde tributo a dos grandes referentes del patrimonio cultural de la ciudad: el Pabellón de Marruecos y el Cortijo de Pino Montano, este último vinculado al legado creativo de la Generación del 27.

La presentación ha tenido lugar en el Salón Colón y ha estado presidida por el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, quien ha subrayado que esta portada supone el “primer gran acto municipal” de cara a una celebración que, según ha recordado, conecta con la historia festiva de la ciudad y con su identidad cultural.

Bajo el nombre de “Puerta a los sueños 1927”, la obra del diseñador Hugo Montalbán Ramos propone un gran acceso simbólico al recinto ferial inspirado en la riqueza ornamental del Pabellón de Marruecos, uno de los espacios emblemáticos de la Exposición Iberoamericana de 1929.

A este referente se suma la memoria del Cortijo de Pino Montano, ligado a la figura de Ignacio Sánchez Mejías y a su relación con los poetas de la Generación del 27, cuyo centenario se conmemorará en 2027.

La estructura, de gran formato, se articula en torno a tres arcos monumentales y dos torres laterales que reinterpretan elementos arquitectónicos de inspiración hispanomusulmana y regionalista.

El conjunto recupera motivos decorativos como celosías, mosaicos y relieves, integrando también referencias al Cortijo de Pino Montano en su base constructiva, estableciendo así un diálogo entre arquitectura y memoria cultural sevillana.

En el plano cromático, la portada apuesta por el blanco como color predominante, reforzando la luminosidad del conjunto. Sobre esa base destacan los verdes de las cubiertas, los azules y turquesas de la azulejería y un zócalo en tono albero que conecta directamente con la identidad visual del Real de la Feria. Todo ello se remata con detalles en dorado y una presencia constante de estrellas, símbolo del mundo de los sueños y de la creatividad.

Durante la presentación, Alés ha destacado el valor simbólico de la obra como un “umbral entre pasado y futuro”, subrayando su capacidad para unir patrimonio, cultura y emoción en un mismo espacio festivo.

El autor del proyecto, que trabaja actualmente en GHENOVA Ingeniería, cuenta con una trayectoria vinculada al diseño, la ingeniería y la digitalización de proyectos.

Montalbán ya había sido reconocido anteriormente en concursos de la ciudad, consolidando así su vínculo con la imagen contemporánea de las celebraciones populares sevillanas.

Con esta propuesta, Sevilla empieza a calentar motores para una edición de la Feria que no solo mira al futuro, sino que recupera algunas de las páginas más brillantes de su historia cultural.