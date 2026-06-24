Icónica Fest cancela el concierto de Isabel Pantoja y comenzará a devolver el dinero de las entradas

Isabel Pantoja no actuará este sábado 27 de junio en la Plaza de España. Icónica Santalucía Sevilla Fest ha cancelado "definitivamente" su concierto ante la falta de respuesta de la artista tras anunciar ella misma el pasado lunes que cancelaba su actuación.

La organización ha explicado en un comunicado que Pantoja "no ha contestado a la propuesta para celebrar el recital tal como estaba previsto".

Desde Icónica insisten en que ha trabajado hasta el último momento "tras muchos intentos fallidos de hablar directamente con la artista".

Quien sí actuará es su hijo Kiko Rivera como Dj en el marco de las Endesa Music Sessions. Además, ante esta situación, el festival abrirá sus puertas al público general, con varios pases del espectáculo de luces Icónica Lights.

Esta decisión se toma ante la ya existente reserva del espacio que había hecho el festival, además de los gastos de uso y apertura del recinto desde las 21:00 horas.

En este punto, pese a que Isabel Pantoja tampoco ha devuelto el dinero del caché adelantado, y siempre pensando en lo mejor para su público, el festival pone en marcha la devolución automática de las entradas, en un plazo máximo de 48 horas, por los mismos canales por las que fueron adquiridas.

A pesar de que en un primer comunicado, Icónica aseguró que denunciaría a Isabel Pantoja por un presunto delito de estafa, desde la organización están estudiando la situación para proceder de una forma u otra en los próximos días.