El Condado de Huelva vuelve a ser referente: entra en el pódium del enoturismo español con su ruta del vino

La Hospedería El Cazadero Real, en la aldea de El Rocío, acogió este martes la presentación oficial de la Ruta del Vino del Condado de Huelva, un proyecto que convierte el patrimonio vitivinícola, cultural, gastronómico y paisajístico del territorio en una experiencia turística integral y sostenible.

Este acto, en el que se han reunido representantes institucionales, ayuntamientos, bodegas, empresas adheridas y agentes del sector turístico, ha servido también para anunciar un hito histórico: la recepción del informe favorable de la auditoria de ACEVIN.

Este era el paso definitivo para que se produjera la incorporación de la Ruta del Vino del Condado de Huelva como miembro de pleno derecho del Club de Producto Rutas del Vino de España.

Durante la presentación del evento, el gerente de la Ruta del Vino y de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Adrián Moreno destacó el carácter colectivo de este logro, a la vez que indicó que había sido posible gracias a la colaboración de las diferentes administraciones, empresas y profesionales del sector.

A su vez, hizo un especial reconocimiento a los viticultores y agricultores que han contribuido durante generaciones a conservar la cultura del vino y el paisaje característico de la comarca.

Una ruta con 15 bodegas

La Ruta del Vino del Condado de Huelva aglutina actualmente a más de medio centenar de recursos y entidades, entre ellas 15 bodegas, alojamientos, restaurantes, comercios especializados, empresas de turismo activo y oficinas de turismo, además de los quince municipios del territorio y organismos como el Consejo Regulador, la Diputación de Huelva y la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.

Según señaló Moreno, cuenta con “una gran diversidad" que convierte a la Ruta del Vino del Condado de Huelva en una de las más completas de España y con mayor capacidad para ofrecer experiencias ligadas al territorio”.

En total, han sido 36 empresas privadas las que se ven representadas en esta ruta, que espera convertirse en un activo importante del enoturismo andaluz.

Entre las bodegas que forman parte de la ruta, destacan algunas como las del municipio onubense de Bollullos del Condado, como son Bodegas Sauci, Bodegas Iglesias, Bodegas Juncales y Bodegas Privilegio Del Condado.

Por parte de La Palma del Condado, las bodegas Magase Vega Menacho y Bodegas y Viñedos Garay.

De parte del municipio de Chucena, tienen presencia los viñedos de Nuestra Señora de la Estrella, la Cooperativa Agroalimentaria y Nuestra Señora del Rocío.

En Rociana, se encuentran las bodegas Contreras Ruiz y la Cooperativa Nuestra Señora del Socorro.

Por su parte, de Moguer, cuenta con el activo de Bodegas del Diezmo, una de las más representativas del municipio.

Un proyecto sin colores políticos

Además, el acto contó con presencia institucional, por parte de miembros de la Junta de Andalucía, de la mano de la delegación territorial y de la Diputación de Huelva.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera, destacó el patrimonio único que posee El Condado y señaló que los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística han contribuido a convertir este legado en un producto turístico competitivo.

De parte de la Diputación, su vicepresidenta, Rocío Moreno, quiso recordar que este proyecto comenzó a gestarse hace casi veinte años y subrayó la importancia del consenso institucional y empresarial para hacerlo realidad.

"Cuando se trata de proyectos que dinamizan nuestra tierra no deben existir colores políticos", señaló, reivindicando la unidad institucional como uno de los pilares fundamentales del proyecto.

Por su parte, el encargado de cerrar el acto fue el presidente de la Asociación Ruta del Vino del Condado de Huelva y de la Mancomunidad, Francisco de Asís Pérez Picón, quien aseguró a los presentes que la iniciativa representa una nueva forma de impulsar el desarrollo territorial a través de la colaboración.

Pérez Picón destacó en su intervención que el Condado ha logrado complementar la calidad de sus vinos con una oferta basada en experiencias ligadas a la gastronomía, el patrimonio, la naturaleza y la cultura.