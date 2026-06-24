La autopsia revela que el trabajador de la Feria de Sevilla sufrió golpes compatibles con un zarandeo posterior a la caída

Detención de un hombre en Sevilla tras un altercado de tráfico. Emergencias Sevilla.

La autopsia del trabajador de la Feria de Sevilla que murió tras sufrir una agresión por parte de un conductor ha revelado que tenía lesiones compatibles con "acciones adicionales distintas al golpe que provocó su caída".

Los resultados toman mayor relevancia teniendo en cuenta la familia del fallecido siempre ha defendido que el acusado lo "zarandeó" una vez que se cayó al suelo tras recibir el puñetazo.

Siguiendo esta línea, el abogado José Antonio Sires, letrado que representa a la víctima, los resultados del informe pericial constituyen "un elemento de enorme interés para lal reconstrucción de los hechos".

El análisis ha concluido que el hombre de 44 años tenía una lesión localizada en el lado izquierdo de la cabeza. Estas son compatibles con "un impacto de enorme violencia contra el suelo, asociado a a fracturas craneales y graves contusiones" en la cabeza.

No obstante, el informe ha identificado otra lesión en el lado derecho del craneo. Según el despacho Sires Abogados, este traumatismo "pudo haberse producido por un golpe de mucha menor intensidad".

De esta forma, se "abre la posibilidad de que la víctima sufriera acciones violentas adicionales distintas del golpe que provocó la caída fatal", lo que mostraría la existencia de "actos violentos adicionales capaces de incrementar innecesariamente su sufrimiento".

Las conclusiones médico-forenses toman especial relevancia tanto para la representación legal de la víctima como para la familia de ella puesto que esto siempre han reiterado "su convicción" de que el agresor zarandeó al trabajdor una vez que este se había caído.

A juicio del letro, dicho ectremo "refuerza la hipótesis de un delito de asesinato, descartando la posibilidad de que se trate de un homicidio imprudente".

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de mayo, cuando el fallecido, que trabaja en el desmontaje de la Feria de Abril, cruzó un paso de petones del barrio de Los Remedios mientras el semáforo estaba en rojo.

Este hecho provocó el enfado de un conductor, que posteriormente se bajó del vehículo y le propinó un puñetazo.

La fuerza de la agresión fue tal que el hombre cayó al suelo y se golpeó la cabeza con el bordilo de la acera.

Tras esto, la víctima fue trasladada al hospital Virgen del Rocío, donde acabó perdiendo la vida días después a causa de las lesiones provocadas.

En lo que respecta al agresor, este fue detenido y puesto a disposición judicial. Hasta el momento se encneutnra en prisión prrventiva.