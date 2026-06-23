El nuevo edificio crematorio del cementerio de Sevilla tendrá tres hornos más y estará listo a mediados de 2027

El nuevo edificio crematorio del cementerio de San Fernando contará con tres hornos más y estará operativo a partir del próximo año.

El delegado del camposanto, José Lugo, y la delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, han hecho balance la mañana de este martes de las inversiones realizadas en el recinto. En lo que respecta a la nueva instalación, la cifra alcanza los 1,3 millones de euros.

A este importe se suma los 2,1 millones de euros ya movilizados para asuntos de movilidad, protección de patrimonio, seguridad o atención a las familias.

Según ha declarado el responsable del cementerio, la construcción de la citada infraestructura se debe a que en los últimos años ha habido un incremento del número de incineraciones debido al cambio en las "tendencias religiosas".

Con este movimiento, el Consistorio espera que los hispalenses "no tengan que desplazarse hasta otros municipios para incinerar a sus familiares como viene pasando en los últimos años".

La intervención dotará al edificio de nuevos espacios para los familiares de los fallecidos y también para los trabajadores del mismo.

Tal y como ha explicado Lugo, el contrato ya está adjudicado, por lo que está previsto que la obra comience a finales del próximo mes de julio.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de alrededor de diez meses, esto supondría la puesta en marcha de la infraestructura en mayo de 2027.

El Ayuntamiento trabaja también en la adquisición de tres hornos crematorios gracias a una inversión de más de 70.000 euros.

La idea principal es que estas máquinas se sumen a las que ya se utilizan, otras tres, para agilizar las cremaciones. Sin embargo, esto último aún se está barajando debido al estado "obsoleto" de algunas de las instalaciones.

"Uno de los hornos que actualmente está en funcionamiento tiene más de 40 años", según ha afirmado José Lugo.

Otros proyectos

Además de esta infraestructura, el Gobierno municipal trabaja en diferentes proyectos en el cementerio.

En los próximos meses está prevista la apertura de la primera cafetería pública del recinto. Actualmente, se está tramitando la concesión de la licencia con el objetivo de que pueda salir a concurso a lo largo de este año.

Además, se está trabajando en la construcción de un nuevo columbario y en la digitalización de los registros de enterramientos.

Los otros 2,1 millones de euros han ido destinados a gestiones que ya se han realizado o en las que se están trabajando.

Entre ellas, el delegado ha destacado el presupuesto invertido en Seguridad.

En este punto destacan las 53 cámaras de videovigilancia que se han instalado en las inmediaciones del camposanto. Estas se colocaron después de los actos vandálicos del año pasado y se sumaron a las dos que ya estaban instaladas en el acceso.

En la misma materia sobresale también la ampliación del personal de seguridad privada, que ahora está operativo las 24 horas del día durante todo el año.

Asimismo, han subrayado la renovación de los puestos de flores ubicados en el cementerio, el alumbrado y el pavimento además de la plantación de más de 120 cipreses.