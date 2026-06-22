Techstars Startup Weekend vuelve a Sevilla con una edición dedicada al Turismo y la Gastronomía

Techstars Startup Weekend Sevilla celebrará del 26 al 28 de junio de 2026 una nueva edición especial centrada en Turismo y Gastronomía, dos sectores clave para la economía, la identidad y la proyección internacional de la ciudad.

Durante un fin de semana completo, los participantes trabajarán en equipos para transformar ideas en proyectos reales, validar modelos de negocio, construir prototipos y presentar sus soluciones ante un jurado formado por profesionales del ecosistema emprendedor y del sector turístico y gastronómico.

El formato internacional de emprendimiento intensivo de referencia presente en ciudades de todo el mundo. En Sevilla se celebra desde 2013 y ha superado ya las 30 ediciones, con más de 3.000 participantes acumulados.

Esta trayectoria convierte a la ciudad en una de las comunidades más activas del formato en España y refuerza el papel del evento como herramienta de aprendizaje práctico, conexión profesional y activación del talento emprendedor local.

El evento tendrá lugar en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, que participa como entidad coorganizadora de esta edición junto a SevillaUP. La Fundación, nacida en 2003 en memoria de D. Valentín Madariaga y Oya, empresario con más de 40 años de trayectoria y marcado espíritu emprendedor, trabaja para difundir su legado en los ámbitos del emprendimiento cultural, empresarial y social.

Su visión conecta de forma natural con el espíritu de Startup Weekend: impulsar personas, ideas y proyectos capaces de generar crecimiento económico, bienestar, cultura e impacto positivo en la ciudad.

Esta edición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, a través de su área de Economía, y de la Junta de Andalucía, específicamente a través de Andalucía Emprende.

Además, el evento incorpora la colaboración de entidades especialmente relevantes para la conexión con el sector, encabezadas por el Área de Turismo de Sevilla y, de manera específica, la Smart Tourism Office, laboratorio de innovación urbana y turística orientado a una Sevilla más inteligente, sostenible y conectada.

Repensar las ciudades

La elección del Turismo y la Gastronomía como eje temático responde al momento de transformación que viven ambos sectores. La inteligencia artificial, la digitalización, los nuevos hábitos de consumo, los cambios en la cultura viajera, el crecimiento del travel tech, la sostenibilidad, la gestión de datos, la personalización de experiencias, la economía de la atención y la evolución de las ciudades turísticas están abriendo nuevas oportunidades para emprender.

En ese contexto, Techstars Startup Weekend Turismo y Gastronomía Sevilla propone una experiencia intensiva para que personas con perfiles diversos —negocio, tecnología, diseño, comunicación, hostelería, hotelería, restauración, turismo, cultura, educación o innovación— puedan trabajar juntas en soluciones que respondan a retos reales del sector.

El formato Startup Weekend, impulsado globalmente por Techstars, permite vivir en sólo 54 horas el proceso completo de creación de una startup: presentación de ideas, formación de equipos, validación con usuarios, desarrollo de prototipos, definición del modelo de negocio, trabajo con mentores y presentación final ante jurado.

No es necesario tener experiencia previa ni acudir con una idea cerrada. El evento está abierto a cualquier persona con curiosidad, ganas de aprender, capacidad de trabajo en equipo y deseo de construir algo real durante un fin de semana.

Red de entidades colaboradoras

La edición contará con la colaboración de entidades públicas, sectoriales, asociativas y del ecosistema emprendedor. Entre ellas se encuentran el Instituto Andaluz de la Juventud, a través del programa Carné Joven, la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, la Asociación Española de directores de Hoteles y la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas.

También participan como partners del ecosistema la Asociación EmprendUS y la Asociación FYCUS de la Universidad de Sevilla. El evento contará además con Up Andalus como Media Partner y con Silicon Drinkabout Sevilla como Party Partner, reforzando la conexión entre Startup Weekend y las comunidades profesionales y emprendedoras de la ciudad.

A nivel global, el evento cuenta con el respaldo de los patrocinadores internacionales de Techstars Startup Weekend: Google for Startups, Brex y Deel. En el ámbito local, participan como patrocinadores Grupo Billingham y la pizzería La Tradizionale.

Mentores con experiencia

Uno de los elementos diferenciales de Startup Weekend es el acompañamiento de mentores especializados durante el desarrollo de los proyectos. En esta edición ya están confirmados profesionales con experiencia directa en emprendimiento, gastronomía, hospitality, operaciones, marketing, tecnología, turismo y gestión empresarial.

El panel de mentores combina experiencia emprendedora, conocimiento sectorial y visión operativa. En él participan profesionales procedentes de startups tecnológicas, turismo, hospitality, gastronomía, revenue management, derecho, marketing y gestión de operaciones.

Entre los nombres confirmados se encuentran Carlos Pérez, cofundador de CoverManager; Ana Monge, cofundadora y CEO de TuriSCool; Álvaro Repetto, senior revenue manager en Habyt; Jorge Franco, CEO de EDomus; Pedro Agudo, CEO de Hoteles Bellavista; Rocío Cañizares, copropietaria y maestra heladera y pastelera de Heladerías Bolas; Paula Mármol, consultora en estrategia, liderazgo y operaciones; Mar Jurado, licenciada en derecho con experiencia en emprendimiento y empresas; y Julia García, especialista en marketing y coordinación de proyectos en el ámbito hospitality.

Durante el fin de semana, los mentores ayudarán a los equipos a contrastar sus ideas, enfocar sus propuestas de valor, comprender mejor a sus clientes, revisar sus modelos de negocio, preparar su validación y mejorar la presentación final de sus proyectos.

El jurado

La organización irá anunciando progresivamente la composición completa del jurado, que estará formado por representantes de entidades, empresas y profesionales vinculados al turismo, la gastronomía, el emprendimiento y la innovación.

Entre los primeros nombres confirmados se encuentra Javier González Navarro, director general de Emprendimiento y Formación Continua de la Junta de Andalucía y director general de Andalucía Emprende, cuya participación refuerza la conexión del evento con las políticas públicas de apoyo al emprendimiento, la formación y el desarrollo del talento en Andalucía.

También está confirmada la participación de Jorge Castilla, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, aportando la visión del sector hotelero y turístico local.

A ellos se sumarán representantes de otras entidades y negocios del sector, con el objetivo de ofrecer a los equipos una evaluación rigurosa, conectada con la realidad del mercado y orientada a identificar proyectos con potencial de continuidad más allá del fin de semana.

SevillaUP

La entidad organizadora de Techstars Startup Weekend Sevilla es la Asociación SevillaUP, una organización sin ánimo de lucro formada por profesionales vinculados al emprendimiento, la innovación, la tecnología, la comunicación, la educación y el desarrollo de comunidades.

El evento será posible gracias a un equipo de profesionales voluntarios que trabajará durante semanas en la coordinación, comunicación, producción, acompañamiento de participantes, logística, relación con entidades colaboradoras y desarrollo general del fin de semana.

La edición estará facilitada por Carmina Barreiro, con experiencia en docencia, mejora de procesos, digitalización y acompañamiento de empresas tecnológicas.

Carmina es actualmente Customer Success Specialist en el sector hospitality en SEPTEO y anteriormente en Kampaoh. Además, conoce Startup Weekend desde dentro: participó por primera vez en 2018, edición en la que su equipo obtuvo el primer premio, y desde entonces ha formado parte del staff organizador en varias ediciones celebradas en Sevilla.

Una experiencia intensiva

Techstars Startup Weekend Sevilla no es una conferencia ni una formación convencional. Es una experiencia inmersiva en la que los participantes aprenden emprendiendo, tomando decisiones reales, hablando con potenciales clientes, validando hipótesis, construyendo soluciones y presentando en público.

El evento comenzará el viernes 26 de junio por la tarde con la recepción de participantes, la presentación de ideas y la formación de equipos. Durante el sábado 27 y el domingo 28, los equipos trabajarán con mentores, recibirán píldoras formativas, validarán sus propuestas y prepararán su presentación final. El domingo por la tarde tendrá lugar la exposición de proyectos ante el jurado y la comunidad.