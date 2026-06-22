La sevillana UNEI, primera y única empresa en España en certificar su compromiso con los trabajadores con Aenor

UNEI, la empresa sevillana referencia a escala europea en creación de empleo para personas con problemas de salud mental, se ha convertido en la primera y única empresa española en obtener la certificación ‘Compromisos certificados’ de AENOR para la experiencia y satisfacción de sus empleados.

La compañía ha logrado este sello de calidad tras un exigente proceso de auditoría que ha medido el grado de innovación de la compañía, el estilo de liderazgo humanista, la protección del bienestar de la plantilla, el desarrollo profesional y el impacto positivo en la sociedad.

La evaluación de UNEI como empresa comprometida con las personas ha incluido tanto indicadores objetivos como de percepción del equipo. En este sentido, la empresa ha conseguido acreditar ante AENOR el cumplimiento de los compromisos que más valoran sus propios trabajadores.

El director general de UNEI, Rafael Cía, ha valorado que “este reconocimiento demuestra que es posible que una empresa social como la nuestra se posicione como una de las mejores compañías para trabajar en España, atrayendo talento con y sin discapacidad y generando más de 300 empleos cada año”.

En efecto, tal y como ha indicado, “UNEI ha logrado en la última década triplicar su plantilla, hasta superar los 2.000 trabajadores en la actualidad, el 87% con discapacidad. Todo, poniendo a las personas en el centro y velando por el bienestar y la experiencia del empleado en nuestra organización”.

Por su parte, la consejera en funciones de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha señalado que es un orgullo que la primera empresa en recibir este reconocimiento de AENOR sea andaluza y tenga carácter social.

Blanco ha señalado que “la Junta comparte con UNEI que el empleo es la herramienta más poderosa para generar oportunidades y cohesión social y ha aprovechado para felicitar a la entidad por el 35 aniversario que conmemora este 2026”.

Rafael Cía ha recibido este sello de excelencia en la sede logística de UNEI en Sevilla, de manos del director territorial de AENOR en Andalucía y Extremadura, Antonio Pérez Carreño.

No obstante, según informan desde la empresa en un comunicado, los verdaderos protagonistas del acto, presidido por la consejera en funciones junto al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, han sido los trabajadores de UNEI.

Estos han estado representados por más de 150 personas procedentes de las diferentes líneas de negocio de la compañía.

Desde AENOR, han querido poner en valor lo que supone obtener esta certificación ya que “permite visibilizar, de forma rigurosa y verificable, el trabajo de las organizaciones que sitúan a las personas en el centro de su actividad y avanzan en la mejora continua de sus prácticas.”

35 aniversario de UNEI

Este evento ha servido además de arranque para los actos conmemorativos del 35 aniversario de UNEI, que se prolongarán hasta principios de 2027 y que tendrán como hito central el evento ‘Una Extraordinaria Navidad’.

El mismo reunirá el próximo 26 de noviembre en Sevilla a empresas, instituciones y sociedad con un mismo objetivo: comenzar la Navidad inspirando lo extraordinario.

El compromiso de UNEI con las personas certificado por AENOR tiene como lema ‘Crecemos haciendo crecer’ y tiene cinco grandes objetivos: ‘Crecer innovando’, ‘Liderando con humanidad’, ‘Cuidando tu bienestar’, ‘Haciendo fácil lo difícil’ y ‘Generando un impacto social extraordinario’.

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre las empresas y los consumidores; contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento acumulado en beneficio de sus clientes; innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; y su capilaridad geográfica y sectorial.

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 87 países. En España dispone de sedes en todas las Comunidades Autónomas, con auditores propios, y tiene presencia permanente en otros 12 países, principalmente de Latinoamérica y Europa.