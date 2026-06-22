Sevilla arranca el verano con una ola de calor y dos incendios forestales en El Pedroso y La Puebla

Ola de calor en Sevilla en una imagen de archivo. Europa Press

Con una ola de calor y dos incendios en las localidades de El Pedroso y La Puebla del Río. Así ha arrancado el verano la provincia de Sevilla.

No obstante, aunque las temperaturas han sido altas, han estado lejos de otras olas de calor que han superado los 42 grados. Tanto la ciudad como la provincia han sufrido máximas de 38 grados.

Precisamente, a la hora donde se llegaba a esas cifras en algunas localidades, se declaraba un incendio en La Puebla del Río. Concretamente, en el paraje Loma Alta, requiriendo de la intervención de un helicóptero ligero y otro semipesado.

Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X, se desplegaron por aire unos aviones con carga de tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

En cambio, por tierra acudió a la zona un bulldócer, dos autobombas, dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones y dos agentes de medioambiente.

El otro incendio, en El Pedroso, comenzó poco antes de las 11,30 horas quedando extinguido a las 19,00 horas.

Las complicaciones del mismo obligaron a cerrar el tráfico por todos los carriles de la A-432 que permanecía cortada desde el kilómetro 33 desde las 12,00 hasta las 14,00 horas aproximadamente.

El fin de semana también ha sido complicado en otras zonas de Andalucía, donde también se han registrado temperaturas bastante altas. En concreto, se han declarado cuatro incendios más en La Carolina (Jaén), Órgiva (Granada), Córdoba y Mojácar (Almería).

No obstante, este domingo por la tarde ya mayoría de ellos se encontraban estabilizados o controlados.