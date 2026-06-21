El Ayuntamiento galardona a Manolita Chen, Alba Flores, Falete e Inmaculada Casal en la II Gala de Premios LGTBIQ+

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este sábado en el Hogar Virgen de los Reyes la II Gala de Premios LGTBIQ+ Ayuntamiento de Sevilla.

En la cita el Gobierno municipal ha reconocido la contribución de personas, entidades, empresas y colectivos a la conquista de los derechos del colectivo LGTBIQ+ desde los ámbitos social, deportivo, cultural, empresarial, comunicativo y artístico.

Entre otros, ha galardonado a Manolita Chen, Alba Flores, Falete, María Jiménez, a Shannis y Tina Cristal, y a Sandra Romero, directora de Por donde pasa el silencio; y Jesús Pascual y Antonio Bonilla, por ¡Dolores, guapa!

También a Itaca, Togayther y Costco; a Drag Race España, a los DJ locales La Mae, Curro Jackson y Aurora DJ, Cañadas y Torrija de Azúcar, a José Vázquez González, por su tesis La organización estratégica de eventos LGTBIQ+. Estudio de caso del Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla (1978-Actualidad) y a Gabriel J. Martín, psicólogo.

El premio Servicio con Orgullo (Empleado Municipal) ha sido entregado a Alejandro Iglesias, Agente Tutor de la Policía Local, y el de Juego Limpio y Diverso (Lucha contra la LGTBIfobia en el deporte) al Sevilla Fútbol Club.

Por último, el premio Voz y Visibilidad (Categoría Comunicación) le ha sido concedido a Sebastián Gallego, Inmaculada Casal y Las Comadres, Jesús Pastor y José María.

En este sentido, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha subrayado que "los galardonados representan realidades muy diferentes, pero todas comparten algo esencial: han contribuido a que otras personas puedan vivir con más libertad. Y ese es probablemente el mayor legado que alguien puede dejar a la sociedad y a su ciudad".

"Hoy homenajeamos a comunicadores que han ayudado a visibilizar la diversidad desde la cercanía y la profesionalidad; a creadoras y creadores que han llevado estas realidades al cine, a la televisión o a los escenarios; a espacios emblemáticos de nuestra ciudad que durante décadas han sido refugio, hogar y lugar de encuentro para miles de personas", ha subrayado García.

"A entidades que acompañan, asesoran y apoyan a quienes más lo necesitan; a investigadores que han documentado la historia de nuestro movimiento; y a profesionales que han demostrado que la defensa de los derechos humanos también forma parte del servicio público", señaló.

"Cada uno de estos premios tiene una historia y cuenta una historia. Pero juntos cuentan una historia mucho mayor: la historia de una Sevilla que avanza, la historia de una ciudad que entiende que la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza para todos"

"La historia de una ciudad que sabe que, cuando una persona puede vivir libremente, toda la sociedad se vuelve mucho más libre", insistió el edil.