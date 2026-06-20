Félix mató a su hija Ángela en Gerena (Sevilla) tras una discusión: ella volvía a casa por vacaciones

Pocos minutos antes de las 14,30 horas los gritos de Rosa, una profesora muy querida del colegio Fernando Feliú, alarmaron a los vecinos de una zona residencial de Gerena, más concretamente de la Avenida de la Estación.

Pero nadie podía imaginar los motivos de su crisis nerviosa. Rosa volvía, como cada día, de dar sus clases y el panorama al entrar en su casa fue desolador.

En una estancia encontró a su única hija Ángela de 20 años muerta con una herida de arma blanca y, en otra, a su marido, Félix, también muerto tras suicidarse.

La joven acababa de volver de Jaén, donde estudiaba Psicología, para comenzar sus vacaciones de verano, pero una desafortunada discusión con su padre lo truncó todo.

Es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil, tras una primera inspección ocular. Es decir, que se trate de un homicidio: el padre acabó primero con la vida de la joven presuntamente tras una discusión o "calentón" y después se suicidó.

Agentes de la Guardia Civil en la puerta de la vivienda de Gerena donde se han encontrado los cuerpos de un padre y de su hija. Europa Press

¿El motivo de la riña? No se sabe y, probablemente, nunca se sepa porque ambos protagonistas están muertos. Rosa tuvo que ser atendida por los servicios sociales y psicólogos al entrar en un estado de schok y aún no ha declarado ante la Guardia Civil.

En pocos minutos la noticia había corrido como la pólvora por el municipio de Gerena.

"Era gente muy normal, muy normal. Que no arma ruido. No me lo creía cuando lo he escuchado", asegura una vecina a este periódico.

Según otros vecinos de la zona, Félix, el padre, llevaba un tiempo sin trabajar y en la actualidad se dedicaba a las tareas del hogar. Anteriormente, trabajó como conductor de autobuses. Pero era un hombre "con una vida aparentemente normal", asegura otro.

La Guardia Civil ha descartado que se trate de un caso de violencia de género o vicaria porque no constan denuncias anteriores ni ante las FCSE ni en Viogén.

En cualquier caso, una vez realizada la autopsia se podrá esclarecer más las causas concretas de las muertes.

Conmoción en la localidad

Ambas han causado una gran conmoción en esta localidad del Corredor de la Plata. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha puesto a disposición de la familia los servicios municipales de psicólogo y asistencia social.

De esta manera, han quedado suspendidas todas las actividades del municipio en una Junta de portavoces extraordinaria, tras la que la alcaldesa, María Tenorio, trasladó su pésame a la familia por "un suceso que ha conmocionado a todo el pueblo". "Ha sido muy duro".

Prueba de esta conmoción han sido también las condolencias publicadas en redes sociales por distintas entidades municipales, entre ellas, las hermandades del pueblo.

Una de ellas ha sido la de la Vera-Cruz, a la que la familia pertenece. La corporación ha suspendido los actos previstos los próximos días en señal de luto y se ha anulado la Velá del Corpus que la Hermandad Sacramental y de la Virgen de la Encarnación, patrona de la localidad, programada para la noche de este viernes.

También el centro educativo donde trabaja la madre ha mostrado sus condolencias en un comunicado y ha decretado luto quedando suspendidas las actividades festivas o de celebración que estuvieran previstas para el último tramo del curso.

Porque, en definitiva, nadie daba crédito de que haya podido ocurrir una cosa así en este tranquilo municipio sevillano de apenas 8.000 habitantes.