Estos son los ocho centros de salud que arrancarán el verano abriendo por las tardes en Sevilla

Como cada verano, la Atención Primaria de Sevilla capital volverá a reducir su actividad durante las tardes del verano debido a las vacaciones del sector sanitario y a la bajada de población vacacional de los sevillanos.

Esta circunstancia provoca la reducción del número de centros de salud de apertura por las tardes.

En total serán nueve los que continúen abiertos en este horario entre el 29 de junio y el 4 de septiembre. El resto limitará su actividad a la mañana, entre las 8:00 y las 15:00 horas.

Según la planificación del Distrito Sanitario de Sevilla, consensuado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), estos serán los ocho centros de referencia que mantendrán actividad ordinaria hasta las 20:00 horas.

El centro de salud de Los Bermejales, que comprende a aquellos vecinos del propio barrio y los que pertenecen al de Amante Laffón. En Triana, el del Cachorro, que también recibirá a los vecinos cuyo centro de referencia es el Virgen de África y el de Marqués de Paradas, en el centro.

Los ambulatorios María Fuensanta y Torreblanca acogerán a los pacientes de Las Letanías, de Torreblanca, del San Pablo, de Bellavista y de La Plata/Palmete.

El centro de Salud de Pino Montano B también recibirá a vecinos que durante el resto del año acuden a los centros de salud del Polígono Norte, Alamillo y San Jerónimo.

En el barrio de la Macarena, permanecerá abierto el centro de salud Ronda Histórica, que acogerá a pacientes del Esperanza Macarena y del San Luis.

El centro de salud Amate pasará a atender a vecinos que lleguen de La Candelaria, del Cerro del Águila, del Polígono Sur y de Las Palmeritas/Juncal.

El de Alcosa también tendrá asignados los pacientes de los centros de Puerta Este, del Cisneo Alta y de Pino Montano A.

Por último, el centro de salud El Greco, en el Polígono San Pablo, atenderá a personas de Mallén y El Porvenir.

De estos nueve centros, cuatro de ellos tendrán servicios de pediatría. Estos son los de Pino Montano B, Amate, El Greco y María Fuensanta.

No obstante, el Plan Verano de la Junta incorpora un sistema de seguimiento mediante indicadores de actividad y ocupación, así como una comisión de coordinación en los Servicios Centrales del SAS que realizará una monitorización quincenal de la situación asistencial durante todo el periodo estival.

El objetivo es garantizar las actuaciones necesarias ante cualquier incidencia en la demanda.

Las contrataciones en verano

En total, el SAS prevé 41.639 contrataciones en Andalucía durante el periodo estival, un 14% más que en 2025.

Sevilla volverá a ser el principal destino de los refuerzos, con 8.205 contrataciones previstas (+10,4%), seguida de Málaga (7.235, +24,5%), Cádiz (6.623, +13,8%) y Granada (5.302, +7,1%).

En el extremo inferior se sitúan Huelva (2.900, +5%) y Jaén (3.315, +22%), aunque esta última destaca junto a Málaga y Almería por los mayores incrementos relativos del sistema.