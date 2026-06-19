El presidente de CAF, galardonado en Sevilla por impulsar la cooperación con América Latina

La Cámara de Comercio de Sevilla, en colaboración con la Fundación Cajasol, ha concedido el VII Premio Iberoamericano Torre del Oro al presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, en reconocimiento a su trayectoria vinculada al fortalecimiento de las relaciones entre los países iberoamericanos.

El acto de entrega contó con la presencia del consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

Este galardón se otorga cada año a una personalidad o institución de relevancia internacional cuya labor haya contribuido al impulso de las relaciones políticas, económicas, comerciales y culturales entre los países iberoamericanos, manteniendo además una estrecha vinculación con Sevilla.

Sergio Díaz-Granados es abogado por la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito público y privado. A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades como ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, viceministro de Desarrollo Empresarial, presidente de las juntas directivas de Bancoldex y ProColombia, así como congresista y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes.

Durante su intervención, el presidente de CAF agradeció el reconocimiento y destacó el significado de recibirlo en Sevilla, ciudad a la que definió como un símbolo de la historia compartida entre España y América Latina.

Díaz-Granados subrayó además el papel de España como puente entre ambos continentes y aseguró que este reconocimiento supone un estímulo para seguir reforzando los vínculos económicos, comerciales y culturales entre ambos lados del Atlántico.

Por su parte, Arturo Bernal destacó que América Latina ocupa un lugar prioritario en la acción exterior andaluza debido a los lazos históricos y culturales que unen ambas regiones, así como por las oportunidades de colaboración en ámbitos como la innovación, la inversión y el desarrollo de proyectos.

El consejero resaltó además la contribución de Díaz-Granados al acercamiento entre territorios y al impulso de iniciativas de desarrollo compartido.

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, señaló que el premio refleja la voluntad de la institución de seguir fomentando la cooperación y el entendimiento entre los pueblos iberoamericanos.

Asimismo, puso en valor la labor desarrollada por el galardonado al frente de CAF, entidad que, según indicó, se ha consolidado como un referente para el desarrollo sostenible, la equidad social y la prosperidad de América Latina y el Caribe.

La laudatio corrió a cargo del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, quien destacó la trayectoria de Díaz-Granados en favor de la integración y la cooperación entre España e Iberoamérica.

Pulido relacionó además el simbolismo de la Torre del Oro, histórica puerta de intercambio entre continentes, con la labor desarrollada por el premiado a lo largo de su carrera.

Durante el acto, el primer teniente de alcalde de Sevilla, Juan Bueno, puso de relieve la importancia de la colaboración con instituciones internacionales como CAF para conectar el crecimiento económico de la ciudad con los grandes flujos de financiación internacional.

En este sentido, defendió la necesidad de atraer inversiones y generar empleo cualificado que permita retener talento y reforzar el posicionamiento de Sevilla como destino empresarial.

El Premio Iberoamericano Torre del Oro ha distinguido en anteriores ediciones a personalidades e instituciones como el rey Felipe VI, Felipe González, Enrique V. Iglesias, el Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, el expresidente colombiano Andrés Pastrana o la Real Academia Española.