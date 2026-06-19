Las 'Noches en los Jardines del Alcázar' regresa con 63 conciertos protagonizados por figuras históricas

El Real Alcázar de Sevilla volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escenarios culturales de la ciudad con la celebración de la XXVII edición de 'Noches en los Jardines del Real Alcázar'.

Este ciclo une música, patrimonio e historia y se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario estival sevillano.

La presentación de la nueva edición ha tenido lugar este jueves en el propio monumento y ha contado con la participación del delegado de Hacienda y vicepresidente del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno; la directora gerente del recinto, Ana Jáuregui; y Miguel Ángel González, director de Actidea, empresa responsable de la programación.

Durante el acto, Juan Bueno destacó la trayectoria de una iniciativa que alcanza ya su vigesimoséptima edición y que, según señaló, se ha convertido en uno de los principales referentes culturales de Sevilla gracias a la estrecha relación entre cultura y patrimonio.

El responsable municipal subrayó además que el Real Alcázar es mucho más que uno de los monumentos más visitados del país, definiéndolo como un espacio capaz de generar conocimiento, creatividad y experiencias culturales de primer nivel tanto para los sevillanos como para quienes visitan la ciudad.

Un ciclo de cifras de récord

Los datos acumulados desde la creación del programa reflejan la consolidación de esta propuesta cultural. En sus 26 ediciones anteriores han pasado por el ciclo cerca de 660.000 espectadores, con una ocupación media que supera el 96%.

En este tiempo se han celebrado 1.673 conciertos, protagonizados por 919 grupos y solistas y más de 5.000 intérpretes. Además, casi el 80% de las actuaciones registraron aforo completo, una muestra del respaldo continuado del público.

La satisfacción de los asistentes también se mantiene en niveles muy elevados. Las encuestas realizadas sitúan la valoración de la organización por encima del 96%, mientras que la calidad artística de la programación alcanza una puntuación superior al 95%.

Apoyo al talento sevillano

Uno de los rasgos distintivos del ciclo sigue siendo su apuesta por los músicos locales. Más de dos tercios de los artistas que han participado a lo largo de su historia han nacido o residen en la provincia de Sevilla, una circunstancia que refuerza el compromiso del programa con el tejido cultural y creativo de la ciudad.

La organización mantiene igualmente su respaldo a los jóvenes intérpretes y a las formaciones emergentes, facilitando su presencia en un escenario de referencia dentro de la oferta cultural sevillana.

A ello se suma la búsqueda del equilibrio de género y la selección de propuestas basada tanto en criterios de calidad como en las preferencias expresadas por el público.

Protagonistas históricos

La programación de este año estará especialmente vinculada a varias efemérides históricas y culturales de relevancia internacional.

Entre ellas sobresale el quinto centenario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el Real Alcázar el 11 de marzo de 1526, uno de los acontecimientos históricos más destacados que conmemora Sevilla durante 2026.

El ciclo también rendirá homenaje al 900 aniversario del nacimiento de Averroes, poniendo el foco en su vinculación con Sevilla; al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla; y al 270 aniversario de Mozart, figura que centra numerosas actividades culturales en distintos países europeos.

Además, la programación incluirá un recorrido musical por el París de finales del siglo XIX y comienzos del XX, una de las grandes capitales culturales de Europa y un enclave fundamental para la evolución de la música occidental.

De junio a septiembre

La nueva edición mantendrá el formato de años anteriores con un total de 63 conciertos que se celebrarán de martes a sábado entre los meses de junio y septiembre en los jardines del monumento.

De este modo, el Real Alcázar volverá a ofrecer a sevillanos y visitantes la posibilidad de disfrutar de actuaciones musicales en un entorno patrimonial único, donde fuentes, galerías y árboles centenarios se convierten cada noche en parte del espectáculo.

Con ello, el monumento reafirma su papel como uno de los grandes motores culturales de la capital andaluza.