El detalle de Manuel Carrasco con las víctimas de Adamuz: las invita a su tercer concierto de Sevilla

El cantante onubense Manuel Carrasco ha tenido un enorme gesto con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, la mayoría de la provincia de Huelva, en aquel fatídico tren que partió desde Madrid con destino a la estación de Huelva.

Actualmente, el artista nacido en Isla Cristina, está en plena gira de sus cuatro conciertos por Sevilla, que se están celebrando en el Estadio de la Cartuja, en la capital hispalense, correspondiente a su proyecto especial "Salvaje desde la raíz".

Sin embargo, pese a lo apretado de su agenda, el cantante de Isla Cristina no ha olvidado a las numerosas víctimas de un accidente que le marcó de modo directo, siendo una tragedia que conmocionó a toda España.

De hecho, Carrasco se vio afectado de manera personal, ya que entre las víctimas se encontraban dos vecinas de su municipio natal, a las que "conocía de siempre", tal y como él destacó en un post en redes sociales en el momento en el que se conoció el nombre de las personas fallecidas que iban en el tren.

Invitación personal a las víctimas

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, tras confirmarlo con la empresa encargada de la organización del evento, el cantante de Isla Cristina ha invitado a su tercer concierto, que se celebrará el próximo viernes 19 de junio en Sevilla, a todas las víctimas supervivientes del accidente que puedan acudir hasta Sevilla, así como a familiares directos de los fallecidos.

Este detalle es tan solo el último gran ejemplo de la solidaridad del cantante, que según ha confirmado este medio, ha facilitado las entradas a todas las víctimas que puedan acudir al concierto, de modo solidario.

En todo caso, desde su equipo lo han mantenido en silencio, ya que no se espera que haya ningún acto especial con los asistentes, sino que simplemente el cantante quiso tener este bonito detalle de cara a personas que sufrieron el accidente en primera persona, con la intención de que este rato de escuchar música en directo les haga distraerse y desconectar de lo ocurrido por unas horas.

Ha sido su propio equipo el que se ha encargado de ponerse en contacto con la Asociación de Víctimas del accidente de Adamuz, con la intención de hacer llegar las invitaciones al mayor número de afectados posibles.

En total, Manuel Carrasco ofrecerá cuatro conciertos en Sevilla, siendo el del próximo sábado 20 de junio el último de esta gira por la capital hispalense, uno de sus grandes feudos y donde más fieles se concentran para disfrutar de sus canciones.