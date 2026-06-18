La AEMET alerta de la llegada de la primera ola de calor con máximas de 44º C y mínimas de 26º C

La situación climatológica en España va a sufrir un cambio radical de cara a la próxima semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el mercurio superará los 40º en Sevilla, llegando incluso a los 44º el próximo martes 23 de junio.

Para la próxima semana, los días más duros serán el martes y el miércoles: se esperan máximas de 44º y 43º, respectivamente. Las mínimas tampoco darán un respiro, no bajarán de los 23º.

A esta condición hay que sumar el factor de la humedad, que influye directamente en la percepción de las temperaturas. Con un 70% de humedad y una temperatura de 32º, la sensación térmica sería de 41º.

"Al final de la semana que viene no se descarta que tengamos la primera ola de calor", ha destacado Juan de Dios del Pino, delegado de la AEMET en Andalucía.

Según la AEMET, este calor extremo se debe a una dorsal sobre Europa que bloquea el aire atlántico, una DANA al oeste de la Península que actúa como ventilador gigante y la entrada de una masa de aire sahariano muy cálido y seco que disparará los termómetros.

Por la noche las temperaturas tampoco darán un respiro, se esperan noches tropicales prácticamente en todo el país.

Estas son aquellas en las que las temperaturas no bajan de los 20º, para los próximos días se esperan mínimas que no descenderán de los 23º, llegando a los 26º el próximo miércoles 24.

Con un mar Mediterráneo y Cantábrico registrando ya temperaturas récord que rondan los 20 °C, el calor será mucho más persistente, sofocante y difícil de combatir, especialmente durante las noches.

Con respecto al resto de provincias de la comunidad, las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, la AEMET establece alertas amarillas para la jornada de este jueves.

En Málaga, Almería, Granada y Cádiz la situación es algo distinta debido a la influencia marítima, aunque no por ello se libran de las altas temperaturas.

Las recomendaciones de los expertos para combatir estas duras jornadas son; hidratación constante, evitar las horas centrales del día (12:00-17:00) y climatizar el hogar ( cerrando persianas o poniendo el aire acondicionado).

Hay grupos de riesgo que son de extrema vulnerabilidad de cara a las altas temperaturas.

Los niños menores de 4 años, los mayores de 65 y las personas con enfermedades crónicas deben extremar la precaución. Un golpe de calor podría ser fatal, es por eso que es fundamental seguir las recomendaciones de los expertos.