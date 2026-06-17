El tranvibús de Sevilla llegará al centro el próximo 28 de septiembre: 35 minutos de trayecto y 17 paradas

La línea TB1, más conocida como tranvibús, llegará a la Plaza del Duque de Sevilla el próximo 28 de septiembre.

Así lo ha anunciado la mañana de este miércoles el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, en una rueda de prensa a la que también ha asistido Manuel Torreglosa, director de Tussam.

De esta forma, culminan unas obras que han tenido una duración de alrededor de dos años y con las que se quiere acercar a los vecinos del periférico barrio de Sevilla Este hasta el centro de la urbe con mayor rapidez.

En concreto, según ha explicado el responsable de Movilidad, el trayecto durará a partir de finales de septiembre unos 35 minutos en lugar de los 57 que requiere actualmente.

La que se está llevando a cabo ahora es la segunda fase de las obras. La primera culminó el pasado año y permitió que el tranvibús llegase desde el citado barrio hasta la estación de trenes de Santa Justa.

En lo que respecta a los aspectos más técnicos, Pimentel ha señalado que el recorrido de la línea será de 12,4 kilómetros con 17 paradas. Además, tendrá una frecuencia de paso de cinco minutos en hora punta y de ocho en horario normal.

Todos los vehículos -completamente eléctricos- tendrán capacidad para unos 125 viajeros y una velocidad comercial de 20 kilómetros por hora.

Cambios en movilidad

La llegada de la línea TB1 a la Plaza del Duque acarrea una serie de cambios. El primero de ellos es que se reubicarán las terminales de las líneas que hasta ahora llegaban al centro de la ciudad.

La línea 27 establecerá su parada en el Prado de San Sebastián. Según ha subrayado el delegado, este era un aspecto que el Gobierno garantizó a los vecinos de Sevilla Este.

En el caso de la línea 13, una de las más usadas, la terminal estará situada en La Campana, mientras que la de la línea 20 se emplazará en la Alameda de Hércules.

Los trayectos que seguirán concluyendo en Ponce de León serán los de las líneas 10, 12, 24 y 32 y los que acabarán en la Puerta Osario corresponden a los de 11, 15, 16 y 20.

Si por algo se caracteriza este medio de transporte es por la prioridad de la que goza a la hora de circular por algunas zonas de la ciudad: es el único autobús que tiene un carril para su uso exclusivo.

No obstante, no seguirá disfrutando de este privilegio en el núcleo de Sevilla puesto que "no es viable" por las condiciones del tráfico. Aun así, "la celeridad está garantizada" gracias a las "restricciones".

Por otra parte, el edil hispalense ha anunciado que se colocarán cámaras en el centro de la ciudad para asegurar que los ciudadanos cumplen con la normativa. Según ha indicado, estas funcionarán de la misma forma que lo hacen las de las zonas de bajas emisiones (ZBE).

En cuanto a la posible devolución de los fondos europeos por el retraso en las obras para llevar al tranvibús a la Plaza del Duque, el delegado ha asegurado que no habrá que reembolsarlos puesto que el plazo para la finalización de los trabajos termina el 30 de septiembre y se prevé la puesta en marcha para el 28.

Cuestionado sobre otras líneas que pudiesen hacer uso del carril exclusivo de la TB1, Pimentel ha anunciado que se está trabajando en un informe técnico para ver la viabilidad de que el autobús número 60, que también circula por Sevilla Este, pueda utilizarlo.

No obstante, ha hecho hincapié en que esto aún se está estudiando.