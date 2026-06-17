El Real Alcázar contará con una entrada exclusiva para los sevillanos, independiente del acceso general

Turistas en la Plaza del Triunfo guardan cola y se disponen a entrar en el Real Alcázar de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

El Real Alcázar de Sevilla ha celebrado este miércoles un Consejo Consultivo en el que se ha acordado la creación de una entrada independiente para los nacidos o residentes en Sevilla, lo que les permitirá acceder al recinto sin compartir las colas con los turistas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en comunicado, este acceso específico formará parte del proyecto de adecuación de las Casas 7 y 8 del Patio de Banderas, donde además se impulsará un gran Centro de Interpretación dotado de las últimas tecnologías para mostrar la evolución histórica del monumento y de la cripta arqueológica.

La actuación contempla habilitar el acceso a través del patio de las edificaciones de las Casas 7 y 8, con un sistema diferenciado del actual.

Esta reordenación tiene como objetivo mejorar la experiencia de los sevillanos, optimizar los flujos de visitantes y reorganizar los controles de seguridad, escáneres y la tienda situados junto a la Puerta del León.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que pretenden que los sevillanos "sientan el Alcázar aún más como suyo y que puedan disfrutarlo en las mejores condiciones posibles".

Además, ha destacado que el proyecto "va mucho más allá de una nueva entrada" al crear un centro de interpretación que permitirá comprender la historia del monumento y de la ciudad desde sus orígenes.

En la reunión han estado presentes el propio alcalde; el teniente de alcalde, Juan Bueno; la directora gerente del Real Alcázar, Ana Jáuregui; y los vocales del Consejo Consultivo Ana de la Cueva, Luis Miguel Martín Rubio, Enriqueta Vila Vilar, Isabel de León Borrero, Pilar León-Castro, Macario Valpuesta, Adolfo González, además del secretario general del Ayuntamiento, Luis Enrique Flores.

500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal

Durante la sesión se ha realizado balance de la programación por el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, para la que se diseñaron 17 actividades culturales, divulgativas y conmemorativas, de las que ya se ha ejecutado el 70 por ciento.

Entre las acciones realizadas destacan la recreación histórica de la boda imperial, un videomapping, un congreso internacional, las exposiciones 'Tesoros Bibliográficos de Carlos V' y 'Ecos de un Imperio', visitas temáticas y una instalación audiovisual permanente en el Salón de Embajadores.

Actualmente continúan las visitas teatralizadas nocturnas y la próxima semana comenzarán los conciertos de verano en los jardines. La programación concluirá en el último trimestre del año con talleres especializados -vestuario, gastronomía, música, danza renacentista, botica y lutería-, concursos de fotografía, poesía y orfebrería, una placa conmemorativa y una edición especial de la revista 'Apuntes'.

En materia de conservación, el Consejo ha conocido el avance de una veintena de actuaciones en marcha, entre las que continúan los trabajos en las carpinterías históricas.

Sobresale la restauración integral del Cenador de Carlos V, adjudicada por 1,65 millones de euros y un plazo de doce meses.

Desde su inicio en marzo, se han realizado labores de protección, desmontaje de cubiertas, estudios estructurales y restauración de yeserías, pinturas murales y cerámicas.

Estos trabajos han permitido detectar patologías importantes en la estructura de madera, con pérdida total de consistencia en algunos puntos, que ya están siendo tratadas.

Por último, el Patronato sigue avanzando en otros proyectos como la restauración de los entelados de la Capilla de los Mareantes, las yeserías del Patio de las Doncellas, la museografía del semisótano, la dotación del taller de la Casa del Inglés y la futura restauración del conjunto escultórico de Mercurio.

Se mantienen los trabajos de conservación preventiva en el Cuarto Alto, el Oratorio de Isabel la Católica, la galería superior del Patio de las Doncellas, la cripta, cubiertas, estanques, columnas y elementos cerámicos.