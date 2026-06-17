Cuatro detenidos por secuestrar y agredir a un hombre en una vivienda de Camas (Sevilla)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas acusadas de secuestrar a un hombre durante varios días en una vivienda de la localidad sevillana de Camas.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, la víctima sufrió continuas "agresiones físicas y trato vejatorio" por parte de sus captores.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para el principal responsable, mientras que los otros tres implicados han quedado en libertad con medidas cautelares.

Los hechos se desencadenaron el pasado mes de mayo. La víctima denunció ante las autoridades que fue trasladada por varias personas en un vehículo bajo el falso pretexto de que se dirigía a trabajar a la localidad de Dos Hermanas.

Sin embargo, durante el trayecto el hombre comprobó que el destino real era el municipio de Camas. Allí fue recluido contra su voluntad en un inmueble durante dos días, periodo en el que fue sometido a golpes y vejaciones por parte de los detenidos.

A raíz de la denuncia, la Policía Nacional inició una investigación que culminó con el despliegue de un operativo en el que se realizaron dos entradas y registros en domicilios de Camas. En el dispositivo participaron efectivos del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Durante los registros, los agentes localizaron a los dos primeros investigados, el considerado principal autor material del secuestro y su pareja, presuntamente implicada en la trama delictiva. En el lugar, la Policía logró recuperar diversos efectos personales pertenecientes a la víctima e intervino una motocicleta que constaba como robada.

Posteriormente, las pesquisas policiales permitieron la localización y detención de otros dos presuntos implicados en los hechos.

Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, el magistrado encargado del caso decretó el ingreso inmediato en prisión provisional para uno de los detenidos, mientras que los tres restantes han quedado en libertad provisional con medidas judiciales cautelares.