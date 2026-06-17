Arranca la transformación de las Tres Mil Viviendas con la reforma integral de un bloque de 30 pisos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, en las Tres Mil Viviendas. Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía ya ha comenzado la rehabilitación integral de un edificio de 30 pisos en la barriada de Martínez Montañés, en el humilde barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas. Los trabajos contemplan reformas en las zonas comunes y la colocación de placas fotovoltaicas en la azotea del edificio.

Las actuaciones se llevarán a cabo en el número 12 de la calle Cañas y Barrio. Los mismos cuentan con una inversión de 2,4 millones de euros procedentes de los fondos Feder y se prevé que tengan un plazo de duración de 18 meses.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Fomento en funciones de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, han asistido este miércoles al lugar donde se está trabajando.

Ambas personalidades han celebrado la colaboración entre las dos administraciones a la vez que han señalado que el de hoy "es un día importante" para la zona.

Este proyecto está incluido en el Plan Martínez Montañés y prevé la rehabilitación integral de un edificio para levantar posteriormente 30 nuevas viviendas sociales. Todas ellas en régimen de alquiler.

A partir de ahora se llevarán a cabo actuaciones en las fachadas, cubiertas, instalaciones de saneamiento, abastecimiento y electricidad.

También se reformarán las zonas comunes y se instalará un ascensor. Todas las viviendas tendrán tres dormitorios, salón-comedor y dos baños, aunque en el caso de aquellos inmuebles destinados a las personas con movilidad reducida, estos contarán con un solo baño. Los edificios tendrán también placas solares en la azotea.

Tal y como ha destacado la consejera, con esta actuación da comienzo un "ambicioso plan" dotado con 14 millones de euros procedentes de la Junta de Andalucía. En lo que corresponde al Gobierno municipal, su inversión en el proyecto ronda los seis millones.

El levantamiento de este edificio "forma parte de una intervención más amplia que contempla la mejora de viviendas, espacios comunes y zonas públicas".

En la primera fase se actuará en 542 viviendas. Hasta 30 de ellas serán de nueva construcción mientras que las 512 restantes se rehabilitarán.

Las tareas enmarcan la reforma de los baños, las cocinas, redes de saneamiento y electricidad de 240 viviendas divididas en cuatro bloques de pisos. En paralelo se van a adecuar otros 17 bloques.

Díaz ha hablado también de la segunda fase de la intervención. Esta comprende la construcción de otras 62 viviendas a través de la actuación integral en tres bloques que están actualmente clausurados.