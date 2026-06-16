La Maestranza presenta 'Rumbo al Futuro' desde la Nao Victoria, el ciclo de promoción que reunirá a 18 promesas del toreo

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en la presentación del ciclo taurino 'Rumbo al futuro'. Europa Press

La empresa Lances de Futuro, que regenta la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla con José María Garzón al frente, se ha subido a bordo de la Nao Victoria para presentar 'Rumbo al Futuro', el ciclo de promoción de nuevos valores de la tauromaquia 2026.

Se trata de una de las "grandes apuestas" de la temporada de la Real Maestranza que volverá a convertir a Sevilla en referente de las promesas del toreo.

Hasta 18 novilleros torearán en el ciclo compuesto por cuatro novilladas sin picadores, que se celebrarán los días 25 de junio, 2, 9 de julio y la final el día 16. Todas ellas a partir de las 21,00 horas en el coso sevillano.

El 25 de junio saldrán a la plaza Manuel León, Íñigo Norte, Ignacio Sabater, Armando Rojo, Cristóbal de Lara y Daniel García, con seis novillos de Polo Sáiz.

El 2 de julio, con reses de Pablo Mayoral, conforman el cartel los novilleros Curro Muñoz, Roberto Cordero, Antonio Santana, Cristian Restrepo, Manolo Martínez y Juanmi Vidal.

El 9 de julio, los novillos de Antonio López Gibaja serán para Jaime de Pedro, Javier Spínola, Israel Guirao, Rodrigo Villalón, Nicasio Carbonell y Rojas Ramírez.

La final será el 16 de julio, con seis novillos de Gabriel Rojas, para los tres novilleros triunfadores de los festejos anteriores.

La Nao Victoria, una imagen cargada de simbolismo

El acto ha tenido lugar en la Nao Victoria 500, réplica del barco que completó la Primera Vuelta al Mundo. "Una imagen cargada de significado que sirvió para representar el viaje que ahora emprenden estos jóvenes toreros en busca de abrirse camino en la profesión", ha destacado desde Lances de Futuro,

Los 18 jóvenes seleccionados para participar en el ciclo simbolizan a aquellos 18 marineros supervivientes de la expedición de Magallanes y El Cano que lograron completar la Primera Vuelta al Mundo y regresar a Sevilla en 1522 tras una de las mayores gestas de la historia de la humanidad.

A la presentación ha asistido el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha destacado la importancia del ciclo como "una cita ya imprescindible" en el calendario taurino sevillano y "un referente para el impulso de nuevos valores".

Antonio Sanz ha subrayado que esta iniciativa constituye "uno de los principales viveros de la cantera taurina andaluza y española", al ofrecer una oportunidad única a jóvenes aspirantes procedentes de escuelas taurinas de toda Andalucía, del resto del país y de fuera de España.

Por último, el consejero ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con la tauromaquia "como parte del patrimonio cultural e identidad de Andalucía", y con el apoyo a las escuelas taurinas y al relevo generacional de la Fiesta.