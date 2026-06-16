La deseada conexión directa con EEUU sigue sin despegar por la escasez de aeronaves en el mercado

El vuelo a Estados Unidos continua siendo una asignatura pendiente dentro del gobierno de José Luis Sanz. En el balance de los tres años de mandato popular, el vuelo directo a norteamérica parece tener un nuevo impedimento: la compra de aviones. Sin embargo, no todo está perdido.

En un coloquio en Encuentros SER celebrado en la mañana del lunes 15 de junio, el alcalde hispalense ha reiterado que la conexión aérea directa entre Sevilla y Estados Unidos sigue siendo uno de los objetivos estratégicos del Ayuntamiento, al que le queda un año para ir a las urnas.

Según ha explicado, el Consistorio mantiene contactos con compañías aéreas y recientemente, en un viaje a Nueva York, ha trasladado la reivindicación a responsables de American Airlines.

Sanz señala que uno de los principales obstáculos, según la aerolínea norteamericana, es la escasez de aeronaves disponibles debido a los retrasos en la fabricación de nuevos aviones.

No obstante, la compañía considera que la reducción de rutas en determinadas regiones del mundo como consecuencia de los conflictos internacionales podría abrir algunos claros dentro de tanta problemática.

Las tensiones bélicas están provocando que algunos aviones queden sin destino operativo, por lo que las aerolíneas se ven obligadas a reubicarlos en otros mercados y conexiones con potencial de crecimiento.

Con todo y con ello, la ciudad ha conseguido en estos tres años incorporar 30 nuevas rutas, entre las que destaca la conexión directa con Estambul, un punto estratégico que ha permitido conectar en unas horas Sevilla con la mitad del mundo.

Sin embargo, los esfuerzos del ejecutivo sevillano no cesan en su empeño de conseguir la ansiada línea con Estados Unidos. Han sido varias las medidas que se han tomado para tal fin: pedir la ampliación horaria del aeropuerto las 24 horas del días, construir una nueva zona VIP con mayor capacidad e incluso ampliar los aparcamientos.

"Mejores turistas"

Algo con lo que no solo buscan conseguir que cualquier sevillano pueda estar en Nueva York en menos de ocho horas de vuelo, sino atraer un tipo de turismo mucho más ventajoso para la ciudad con mayor capacidad adquisitiva.

En esa línea de argumentos, el alcalde de Sevilla ya se pronunció en enero de este mismo año, momento en el que aseguró que la ciudad buscaba "mejores turistas". Esto es, ni más ni menos, que visitantes que dejen un impacto económico más elevado en la ciudad.

Una estrategia con la que matar dos pájaros de un tiro, ya que, si se consigue lo primero, se terminará por frenar el turismo masivo que tanto molesta a vecinos y autóctonos.

Sin ir más lejos, en Encuentros SER, José Luis Sanz también se pronunció respecto al turismo. En este sentido, insistió en la idea de que Sevilla todavía tiene capacidad para seguir creciendo como destino turístico, aunque, eso sí, apostando por una regulación más estricta del sector.

Preguntado por si en Sevilla cabía algún turista más, su respuesta fue tajante: "Lo que no cabe es una vivienda de uso turístico más".

En esta línea, aseguró que el Ayuntamiento de Sevilla continuará endureciendo los controles y limitando nuevas licencias dentro de sus competencias.

"Me gustaría que hubiera un decreto autonómico mucho más duro que permitiera a los ayuntamientos ser mucho más estrictos, pero estamos siendo todo lo duro que podemos ser", apuntó.

Frente a ello, sí mostró su apoyo a la llegada de nuevos establecimientos hoteleros de alta gama "de entre cuatro y cinco estrellas". Entre ellos destacó un futuro hotel Four Seasons, rescatando la idea de un modelo turístico de mayor impacto económico para la ciudad del que hablaba a principios de año.

Este hotel, que viene de la mano de otras grandes construcciones turísticas, se construirá en el antiguo edificio de Generali de la Plaza Nueva, y, según informó el Ayuntamiento, es posible que esté abierto al público para finales de 2027. Quien sabe si, para entonces, podrá llenarse de estadounidenses aterrizados en vuelos directos.