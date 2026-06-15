Sevilla inaugura el Paseo de los Poetas dedicado a la Generación del 27 con una placa a Sánchez Mejías

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, participa en la inauguración de la placa dedicada a Sánchez Mejías en Sevilla. Europa Press

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este lunes, 15 de mayo, el Paseo de los Poetas de la Generación del 27, todo un homenaje en la calle Tetuán, escenario histórico de los encuentros que dieron origen al movimiento literario del siglo XX en lengua española.

El proyecto del consistorio propone transformar el propio pavimento de esta vía del casco histórico, donde estuvo ubicado el histórico Ateneo de Sevilla, lugar de reunión de estos célebres poetas en la capital hispalense.

A lo largo de la calle se dispondrán placas de bronce integradas en el suelo, en las que figurará el nombre de cada uno de los miembros de la Generación del 27, de modo que estos poetas dispondrán de un "paseo de la fama" en pleno centro de Sevilla.

La iniciativa ha sido puesta en marcha a través de la Gerencia de Urbanismo y se integra en el marco de las actividades programadas con motivo del Centenario de la Generación del 27, una de las más brillantes de la cultura española contemporánea.

La primera placa instalada está dedicada a Ignacio Sánchez Mejías, una figura imprescindible para entender el nacimiento del grupo, ya que sirvió de nexo que contribuyó a la unión del mundo de la vanguardia literaria con la cultura popular y taurina.

Durante el acto de inauguración, el alcalde ha señalado que "fue Sánchez Mejías quien, en diciembre de 1927, organizó y financió la reunión en el Ateneo de Sevilla en homenaje al poeta Luis de Góngora, convocando a los jóvenes poetas que pronto serían inmortales".

Sanz ha recordado que Sánchez Mejías les "ofreció hospitalidad" en su finca de Pino Montano, por lo que "sin Sánchez Mejías no hay homenaje a Góngora en Sevilla. Sin ese homenaje, no hay grupo. Sin ese grupo, no hay Generación del 27 tal y como la conocemos", ha señalado en el acto en pleno centro histórico.

Una placa para cada poeta homenajeado

El acto ha contado con la presencia de familiares del homenajeado Ignacio Sánchez Mejías y representantes del Ateneo y de la Universidad de Sevilla, además de personalidades institucionales y empresas que participan en esta iniciativa, de cara a la conmemoración del centenario de esta generación de poetas.

Cada placa recogerá el nombre del poeta homenajeado, sus años de vida y los símbolos que identifican tanto a la ciudad como a la conmemoración centenaria. El proyecto tiene un carácter participativo: instituciones, empresas, colectivos y ciudadanos patrocinarán las placas de los distintos miembros del grupo.

En la actualidad ya cuenta con más de 20 placas patrocinadas, entre ellas las de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas o María Zambrano.

El grupo Sando, una multinacional española con sede en Málaga, con su presidente José Luis Sánchez Domínguez a la cabeza, se ha encargado de la financiación de la primera de ellas, la de Sánchez Mejías.

Este proyecto, que el alcalde de Sevilla ha recalcado "es de toda Sevilla" y no solo del Ayuntamiento, tiene un carácter participativo: instituciones, empresas, colectivos y ciudadanos patrocinarán las placas de los distintos miembros del grupo.

Como patrocinadores de este homenaje participan diferentes entidades y personas particulares. Entre las entidades colaboradoras se encuentran la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que patrocinará la que hará honor a Luis Cernuda.

También participan la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que homenajeará a Pedro Salinas, o el Colegio de Procuradores, que rendirá tributo al crítico literario Jorge Guillén.

Entre los particulares que participan en la financiación de este reconocimiento a la Generación del 27, están el abogado Joaquín Moeckel, que patrocina la placa del granadino Federico García Lorca, mientras que la dedicada al onubense Juan Ramón Jiménez está patrocinada por el escritor sevillano Joaquín Mañes.

Por su parte, el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, ha patrocinado la del poeta sevillano Vicente Aleixandre, mientras que la Hermandad de las Penas también rendirá homenaje al sevillano Alejandro Collantes de Terán, entre otros patrocinios.

De hecho, Sanz ha recordado el carácter colectivo del proyecto, incidiendo en la importancia de la colaboración, ya que según sus palabras "no puede ser solo del Ayuntamiento, sino que este homenaje debe pertenecer a toda Sevilla".

El Paseo de los Poetas, que este lunes ha empezado a coger forma con la placa dedicada a Ignacio Sánchez Mejías, se completará progresivamente, nombre a nombre, hasta que todos los poetas del 27 estén presentes en la ciudad que los acogió y en la que forjaron un movimiento universal.