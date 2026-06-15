Sanz "garantiza" los toldos en la Avenida de la Constitución: "No sé cuándo, pero los habrá"

Imagen de los toldos de la avenida de la Constitución. EP.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha garantizado que la Avenida de la Constitución contará en el futuro con toldos para mitigar las altas temperaturas, aunque ha evitado fijar una fecha para su instalación.

Durante su participación en Encuentros SER, donde ha realizado balance de sus tres años de mandato, el regidor ha reconocido que la ejecución del proyecto sigue condicionada por los informes de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Sanz ha explicado que este año se ha presentado una propuesta alternativa a la rechazada anteriormente y que el Ayuntamiento está a la espera del pronunciamiento de Patrimonio.

"No sabemos qué va a decir la Comisión de Patrimonio. Si no le gusta lo que se ha presentado y da una alternativa y esa alternativa es un mamarracho, no habrá sombra este año en la Avenida de la Constitución", ha afirmado.

No obstante, ha insistido en que el Consistorio seguirá buscando soluciones: "Te garantizo que en la Avenida de la Constitución terminará habiendo toldos, no sé cuándo, pero los habrá".

La sombra en espacios públicos ha sido uno de los asuntos destacados de la conversación. Sobre el Puente de San Telmo, el alcalde ha señalado que los trabajos para dotarlo de sombra se están retrasando porque la infraestructura no fue concebida para soportar este tipo de instalaciones.

"Hay que reforzar la estructura por debajo del puente para soportar la cubierta", ha indicado. En este sentido, ha destacado que, por primera vez, los puentes de Sevilla contarán con zonas de sombra y ha avanzado que el Puente del Cachorro dispondrá de este sistema, algo que no ocurría desde la Expo de 1992.

Balance de limpieza

Preguntado por la nota que se pondría a sí mismo si hubiera tenido que enfrentarse a la Selectividad por su gestión municipal, Sanz se ha otorgado una "muy buena nota", aunque ha reconocido que la limpieza sigue siendo la principal asignatura pendiente.

El alcalde ha defendido la transformación de Lipasam durante estos tres años, recordando que cuando llegó al gobierno municipal la empresa atravesaba una situación crítica.

Según ha explicado, el presupuesto de la compañía ha pasado de 108 millones de euros a 150 millones en 2026, se han incorporado 1.300 trabajadores y se han adquirido 440 nuevas máquinas.

Además, ha asegurado que al inicio del mandato hubo jornadas en las que apenas salían tres camiones a recoger residuos y que el taller de la empresa estaba "completamente desmantelado".

Calles y movilidad

En materia de infraestructuras urbanas, Sanz ha señalado que el Ayuntamiento ha invertido más de 60 millones de euros para reasfaltar más de 150 kilómetros de calles y avenidas de la ciudad, una cifra que podría incrementarse en otros 30 millones durante el último año de mandato.

El alcalde también ha avanzado novedades en dos proyectos estratégicos junto al río Guadalquivir. La licencia para iniciar las obras de la pasarela de Altadis se concederá este martes, mientras que se sigue trabajando en una segunda conexión peatonal entre la calle Narciso Bonaplata, los Jardines del Guadalquivir y el Canal de los Descubrimientos, con el objetivo de mejorar la permeabilidad de toda la zona histórica.

Por otro lado, ha mostrado su confianza en que antes de finalizar el mandato hayan comenzado las obras de tres aparcamientos subterráneos en el centro de la ciudad, aunque ha admitido que no estarán terminados en este periodo.

Respecto al problema de la doble fila, ha defendido una combinación de control policial y medidas urbanísticas. Como ejemplo ha citado la actuación realizada en Pagés del Corro, donde la ampliación de acerados y la reducción de carriles impiden físicamente el estacionamiento indebido.

La Cartuja

Ante las críticas por los accesos al Estadio de la Cartuja, que volverá a acoger los partidos del Real Betis durante las obras del Benito Villamarín, Sanz ha rechazado que exista un problema de conexión viaria.

"El Estadio de la Cartuja no tiene un problema de acceso. Está bien conectado por varias vías", ha asegurado. A su juicio, la dificultad radica en la urbanización del entorno, ya que la parcela donde se ubica el recinto es "impermeable" y requiere actuaciones de mejora.

El alcalde ha celebrado además la consolidación de este espacio como referente deportivo y cultural gracias a la inversión realizada por la Junta de Andalucía.

Barrios vulnerables

Durante el encuentro, el regidor ha reconocido que uno de los grandes retos de cualquier alcalde de Sevilla es combatir la desigualdad social. Ha recordado que seis de los diez barrios más pobres de España se encuentran en la capital andaluza, una realidad que, en su opinión, no puede revertirse en apenas tres años.

Sanz ha defendido la necesidad de coordinar inversiones y replantear determinados criterios urbanísticos que, según ha afirmado, han contribuido a convertir algunos barrios en "guetos".

Como ejemplo ha citado el Plan Martínez Montañés, que contempla la construcción de 92 nuevas viviendas y la regeneración de otras 500 en las Tres Mil Viviendas.

Asimismo, ha destacado la rehabilitación de 144 viviendas en Los Pajaritos, aunque ha advertido de que algunos inmuebles presentan un estado tan deteriorado que será necesario demolerlos y construir otros nuevos.

El alcalde también ha enumerado distintas iniciativas sociales impulsadas por el Ayuntamiento, entre ellas los programas Sevilla Integra y Sevilla Concilia, así como las tarjetas prepago destinadas a familias vulnerables.

En total, el presupuesto municipal para políticas sociales ascenderá a 271 millones de euros en 2026.

Seguridad y botellón

En materia de seguridad, Sanz ha valorado positivamente los resultados obtenidos en barrios como El Cerezo y Su Eminencia tras la actuación de los Grupos de Acción Rápida (GAR), que han identificado a más de 1.500 personas y controlado alrededor de 600 vehículos.

Respecto al fenómeno del botellón, ha señalado que cada fin de semana Lipasam recoge unas cinco toneladas de residuos generados por esta práctica, para lo que despliega un operativo formado por 50 trabajadores y 28 máquinas.

Sin embargo, ha insistido en que el problema es fundamentalmente de civismo y ha reclamado una mayor responsabilidad ciudadana.

Transporte público

El alcalde ha calificado de "casi perfecta" la respuesta del transporte público durante la Semana Santa y la Feria. En este sentido, ha recordado que Tussam ha recibido inversiones por valor de 170 millones de euros durante el mandato, con la incorporación de 123 nuevos autobuses y el aumento de la plantilla en unas 500 personas.

Sobre la ampliación del recinto ferial, ha explicado que el proyecto permitiría incorporar hasta 220 nuevas casetas, aunque ha señalado que todavía debe concretarse el calendario de ejecución para determinar si algunas de ellas podrían estar disponibles ya el próximo año.

Turismo

Sanz ha defendido que Sevilla todavía tiene capacidad para seguir creciendo como destino turístico, aunque ha apostado por una regulación más estricta del sector. En este sentido, ha sido tajante respecto a las viviendas de uso turístico.

"Lo que no cabe es una vivienda de uso turístico más", ha afirmado, asegurando que el Ayuntamiento continuará endureciendo los controles y limitando nuevas licencias dentro de sus competencias.

Frente a ello, ha mostrado su apoyo a la llegada de nuevos establecimientos hoteleros de alta gama, entre ellos un futuro hotel Four Seasons, al considerar que este modelo turístico genera un mayor impacto económico para la ciudad.

El vuelo a Estados Unidos

El alcalde también ha reiterado que la conexión aérea directa entre Sevilla y Estados Unidos sigue siendo uno de los objetivos estratégicos del Ayuntamiento. Según ha explicado, el Consistorio mantiene contactos con compañías aéreas y recientemente ha trasladado esta reivindicación a responsables de American Airlines.

Sanz ha señalado que uno de los principales obstáculos es la escasez de aeronaves disponibles debido a los retrasos en la fabricación de nuevos aviones. No obstante, considera que la reducción de rutas en algunas zonas del mundo podría abrir una oportunidad para captar nuevas conexiones internacionales.

En cualquier caso, ha destacado el crecimiento de la conectividad aérea de Sevilla durante estos tres años, con la incorporación de 30 nuevas rutas, entre las que ha subrayado la conexión con Estambul.

Vivienda

En el ámbito urbanístico, el alcalde ha asegurado que Sevilla ha dejado atrás la "parálisis urbanística" de años anteriores.

Ha cifrado en 6.134 las viviendas protegidas impulsadas durante el mandato, de las que 2.200 han sido promovidas directamente por Emvisesa, con una inversión cercana a los 400 millones de euros repartida en 23 promociones por toda la ciudad.

Sanz ha reconocido que le gustaría que la vivienda fuera más asequible, aunque ha señalado que los costes de construcción afectan por igual a todas las administraciones. Por ello, ha reclamado medidas fiscales y ayudas financieras desde otras administraciones para facilitar el acceso a la vivienda.

Finalmente, ha destacado el potencial de la vivienda industrializada como fórmula para abaratar costes y acelerar la construcción. La primera promoción de estas características ya se está desarrollando en Valdezorras y el Ayuntamiento estudia extender este modelo a otros puntos de Sevilla.

Casa Cernuda

Entre los proyectos culturales, el alcalde ha anunciado que la Casa Cernuda tendrá un papel destacado durante este año. La apertura del espacio está prevista para el próximo 16 de diciembre y servirá además para presentar un proyecto de especial relevancia vinculado a la conmemoración del poeta sevillano.