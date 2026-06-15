Minerva Salas renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento tras su entrada en el Parlamento andaluz

La delegada de Fondos Europeos Minerva Salas en rueda de prensa. Ayuntamiento de Sevilla

Habrá cambios en el último año de mandato del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. La actual teniente de alcalde de Fondos Europeos, Minerva Salas, que fue número 2 en la lista en las municipales de 2023, ha renunciado a su acta para irse al Parlamento andaluz.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL y ha anunciado la propia Minerva Salas en sus redes, su salida del Consistorio ya es una realidad.

En la mañana de este lunes ha presentado oficialmente en la Secretaría del Consistorio su renuncia al acta, dimitiendo también al resto de cargos en el gobierno de José Luis Sanz y de la aportación económica que recibía por formar parte del ejecutivo municipal.

Todo ello tras tomar posesión el pasado 11 de junio como parlamentaria andaluza en la XIII legislatura andaluza. En cualquier caso, aunque su salida estaba prevista, surgían dudas al respecto porque legalmente es compatible mantener las dos actas.

Así, la también consejera de la Real Federación Española de Fútbol compaginará a partir de ahora esta responsabilidad con el escaño en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

Salas ya formó parte del equipo regional en 2022, cuando ostentaba el cargo de delegada de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Sin embargo, con la llegada de José Luis Sanz al Ayuntamiento fue nombrada titular del departamento de Cultura, un puesto que le duró poco.

Tan solo 13 meses después, protagonizó uno de los cambios más sonados en el Consistorio tras varias polémicas surgidas con parte del sector cultural y asuntos mal gestionados como la celebración de una edición exprés del Festival de Cine o la renuncia de hasta dos gerentes del ICAS. Tras ello, pasó a liderar Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos.

Precisamente es el actual director general de Cultura, Fernando Mañes, el siguiente de la lista para ser concejal. Mañes tiene previsto recoger su acta en el próximo pleno ordinario del mes de julio, fechado para el día 16, o en alguno extraordinario.

Queda por saber qué funciones asumirá Mañes y si estas seguirán relacionadas con la cultura, cuya concejalía la ostenta en la actualidad Angie Moreno junto a la de Turismo.