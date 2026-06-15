El Ayuntamiento de Sevilla anuncia la apertura de la casa natal de Luis Cernuda para el próximo 16 de diciembre

La casa natal del poeta Luis Cernuda, ubicada en el número 6 de la calle Acetres, en pleno centro histórico de la capital hispalense, será abierta al público como nuevo espacio museístico y cultural el próximo 16 de diciembre y jugará un "papel clave" en la conmemoración del centenario de la Generación del 27.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lo ha anunciado en un encuentro informativo con Radio Sevilla/Cadena SER, en la que ha asegurado que esta será la fecha de apertura de esta casa museo que recordará la figura del fallecido poeta.

El anuncio del consistorio se produce tan solo tres semanas después de que anunciaran que ampliaban el plazo de la obra en la casa de Cernuda, con una obra de rehabilitación que arrancó en el mes de septiembre de 2024.

La rehabilitación de este inmueble forma parte del proyecto municipal para convertir la casa natal del poeta Luis Cernuda en un centro de referencia dedicado a su figura, y es algo en lo que lleva trabajando el consistorio desde hace dos años.

Cuando se anunció la medida de crear esta Casa Museo, en honor al poeta sevillano, el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con la familia del autor para adquirir documentos y objetos personales de relevancia, que se integrarán en el futuro espacio expositivo.

Pese a que el plan inicial del Ayuntamiento era poder abrirla antes al público, fijando una fecha inicial en torno al mes de abril, la aparición de 120 metros de pinturas murales en la Casa Cernuda el pasado mes de febrero obligaron a que se produjera un retraso en las obras y en la posterior apertura.

Un proyecto importante para la Generación del 27

De cara a la citada fecha del 16 de diciembre, el alcalde ha señalado que además de la apertura de la Casa Cernuda, se anunciará también un importante proyecto relacionado con la conmemoración de la Generación del 27, una de las más importantes de la poesía española y con fuerte presencia sevillana.

En este marco, Sanz ha querido insistir en que se anunciará también un "importantísimo" proyecto relacionado con el centenario de la conmemoración del 27, aunque no ha precisado en más detalles.

Hay que recordar que en lo que respecta a poetas sevillanos de esta generación, a la figura de Cernuda, hay que sumarle la de Vicente Aleixandre y Merlo o el escritor natural del municipio de Los Palacios, Joaquín Romero Murube.

Esta generación de poetas tuvo una fuerte raíz andaluza, conjugando la vanguardia europea con la rica tradición popular y clásica española. Su núcleo se consolidó en el Ateneo de Sevilla en 1927, destacando muchos andaluces de otras provincias, como Federico García Lorca, Rafael Alberti o María Zambrano.