Beret, el niño "tímido" de Sevilla que perdió a su hermana y al que utilizó Vox: de ver al Papa a detenido por agresión sexual

El pasado martes el cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret (1996), más conocido como Beret, fue uno de los protagonistas de la vigilia celebrada con motivo de la visita del Papa León XIV a España. Pero en tan solo dos días ha pasado de protagonizar titulares de lo más agradables a acaparar la atención por una presunta agresión sexual.

La Policía Nacional detuvo al artista en Sevilla. Por ahora, lo único que se sabe es que los hechos tuvieron lugar, supuestamente, el pasado mes de abril. El tipo de agresión, las circunstancias o la identidad de la denunciante aún no están confirmadas.

Actualmente, la Justicia está investigando lo sucedido. No obstante, cabe destacar que el cantautor hispalense fue puesto en libertad provisional con cargos el mismo día de su arresto después de acogerse a su derecho de no declarar.

El magistrado decretó las siguientes medidas cautelares: prohibición de acercarse a la supuesta víctima a menos de 500 metros, mantener ningún tipo de contacto con ella y retirada de su pasaporte.

La representante del cantante, Andrea Momigliano, de la agencia 'Urbania Entertainment', ha declarado a través de un comunicado que el artista "niega rotundamente" los hechos a la vez que ha subrayado que el equipo "confía plenamente" en su inocencia.

Beret ha reforzado su defensa legal "mediante la contratación de un equipo jurídico especializado que trabajará para acreditar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él".

Todo este revuelo mediático, como no podía ser de otra forma, ya está empezando a hacer mella en la agenda del sevillano. Multitud de ciudades han comenzado a cancelar las actuaciones previstas después del estallido de la noticia. Ni en Elche, ni en Armilla ni en Rubí sonarán las melancólicas canciones de Beret en directo. Al menos por ahora.

Y es que la trayectoria del artista siempre ha estado atravesada por una constante difícil de ignorar: el dolor.

Taquicardias por la fama

Mucho antes de que la fama llamara a su puerta, Beret llegó pasar por episodios depresivos. Era un niño "tímido", tal y como él sostuvo en conversaciones con este medio, al que le llegaron los focos, los millones de reproducciones y las colaboraciones con artistas de la talla de Aitana o Sebastián Yatra. Pero el éxito no siempre es una bendición. En ocasiones también puede convertirse en una carga.

El propio cantante relató a este digital que la presión derivada de la exposición pública llegó a provocarle taquicardias.

Beret comenzó su carrera profesional hace más de una década. Arrancó publicando contenido de forma orgánica en YouTube, la habitual manera de catapultar una carrera musical en España allá por el 2015. Lo suyo fue una subida de infarto. Tan solo dos años después, su vida dio un giro de 180 grados con el estreno de 'Lo siento'.

Vivir a base de los escenarios no estaba en sus planes. Él mismo confesó en una conversación con EL ESPAÑOL que de pequeño "quería ser psicólogo". Finalmente, el destino decidió convertirlo en paciente de los mismos asuntos que aspiraba a estudiar: la ansiedad, las emociones y las contradicciones. Quizás ahí reside la clave de su éxito.

Las rupturas sentimentales han sido el habitual combustible para sus composiciones. Beret bien podría encajar en la tradición de los poetas elegíacos, aquellos que convierten la pérdida en materia para crear belleza.

No hay más que detenerse en títulos como 'Vuelve' u 'Ojalá' para darse cuenta de que el sevillano lleva años escribiendo sobre las grietas emocionales en las que muchos prefieren no ahondar.

La muerte de su hermana

La tragedia, además, no ha sido únicamente un recurso artístico.

El cantante ha relatado uno de los episodios más duros de su vida: la muerte de su hermana tras una intervención quirúrgica por un tumor benigno.

Lo que debía ser una operación sin riesgo terminó convirtiéndose en una pérdida irreparable que marcó para siempre a su familia. Un golpe -también "negligencia"- de esos que no se superan del todo y que, de una forma u otra, acaban encontrando acomodo entre versos, melodías y silencios. 'Tata' es el título que el sevillano le dedicó a su hermana.

Todo ciudadano ha escuchado al menos una de sus canciones. Incluso Vox eligió su mayor éxito para la campaña electoral de 2019, algo que no gustó al hispalense. "Que sepáis que yo no he dado ningún permiso", publicó en redes.

Beret siempre ha sido muy celoso de su vida privada. Pocas veces -sin contar sus letras- ha hablado de sus relaciones sentimentales. Sin embargo, no tiene ningún reparo en publicar que su madre "quiere que tenga novia" o cuándo le "va a tocar enamorarse".

Críticas en redes

Tras hacer un barrido por X, aflora con rapidez la percepción que muchos usuarios tienen del cantautor. Que "le habla a muchas chicas por Instagram" o que "las invita a conciertos". No obstante, nada de esto está confirmado. Sin embargo, a raíz de esta "fama", hay quienes aseguran que la noticia de su detención el pasado jueves no les "ha sorprendido".

Ahora, el cantante está en el centro de la diana por una denuncia interpuesta contra su persona con motivo de una presunta agresión sexual. Pero durante años, Beret fue la historia de un niño "tímido" del barrio de Pino Montano, una de esas zonas periféricas de la capital hispalense en la que parece los grandes sueños nunca se cumplirán.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con el equipo del cantante pero no ha recibido respuesta.