La sombra se atasca en la avenida más céntrica de Sevilla a semanas del inicio del verano: "No sabemos si habrá toldos"

Imágenes de la avenida de la Constitución de Sevilla tras la retirada de los toldos. María José López / Europa Press

Parece ser que este verano no habrá toldos en la avenida de la Constitución, una de las más céntricas de Sevilla y que más turistas congrega puesto que en ella se encuentran la Catedral y el Archivo de Indias.

El portavoz del Gobierno municipal y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha declarado este viernes tras la Junta de Gobierno Local que aún no se sabe "si va a haber toldos en la avenida este verano".

La razón que ha dado el edil es que todo depende de que la comisión dé "luz verde" al proyecto presentado. Una vez esté este paso superado, el siguiente será hacer una prueba para que los hispalenses "vean cómo queda estéticamente".

Y es que cabe recordar que el sistema elegido el año pasado no gustó nada a los ciudadanos por los bloques de hormigón que se habían colocado en la céntrica avenida y la escasa sombra que daba. Es más, el propio alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, admitió que "no habían gustado a nadie", por lo que el mecanismo no se repetiría.

Ahora, el proyecto está a la espera de autorización por parte de la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, el portavoz municipal ha indicado que espera que ya "se esté trabajando" en la fabricación de las velas para así "no perder tiempo" una vez que el Ayuntamiento tenga el visto bueno de la comisión.

En caso de que el proyecto requiera modificaciones, ha sostenido que no serían cambios sustanciales porque "los toldos son toldos y las diferencias no deben ser muy apabullantes".

Bueno ha defendido la iniciativa del Consistorio sevillano. Cabe recordar que la sombra llegó por primera vez a la avenida de la Constitución el año pasado. No obstante, el aterrizaje no estuvo exento de polémica.

Además del sistema elegido, una de las cuestiones que propició la crítica fue la fecha de la instalación de los toldos. Los inconvenientes que surgieron hicieron que la colocación se prolongase a finales del mes de agosto.

El equipo municipal trabaja también en la sombra del puente de San Telmo, que conecta el barrio de Los Remedios y Triana con el centro de la ciudad. Desde hace meses, los operarios están inmersos en la instalación de las velas en esta zona de la urbe, sin embargo, el montaje se está retrasando. No obstante, Bueno ha asegurado que estas estructuras "se acabarán poniendo".

"Los puentes de San Telmo y los Remedios tendrán toldos, aunque nos gustaría que fuera más rápido", ha incidido.

Según indicaron fuentes municipales a este medio, el motivo de la demora han sido las abundantes lluvias que tuvieron lugar a comienzos del año y las fiestas navideñas. Estos dos eventos imposibilitaron que los trabajadores pudieran continuar con sus labores.

Además, desde el Ayuntamiento apuntaban a que la obra que hay que hacer es de mayor envergadura de lo que se esperaba. Esto también ha alargado todo el proceso.