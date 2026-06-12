Libertad provisional para el cantante Beret después de que lo detuviesen en Sevilla por una presunta agresión sexual

El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla ha decidido dejar en libertad provisional al cantante sevillano Beret después de que este fuese detenido por una presunta agresión sexual.

Los hechos que una mujer ha denunciado sucedieron hace dos meses y el artista fue arrestado el pasado jueves, día en el que también se acordó su puesta en libertad.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el magistrado ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros. También se ha decidido la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.

De forma provisional, al investigado se le atribuye un presunto delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. Durante su comparecencia judicial, Beret se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La causa la investiga la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.

El cantante actuó en la vigilia celebrada con motivo de la visita del Papa León XIV. Dos días después de su actuación fue cuando se le detuvo.