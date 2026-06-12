Beret "niega rotundamente" la supuesta agresión sexual por la que fue detenido

El representante del cantante sevillano Beret, Andrea Momigliano, de la agencia 'Urbania Entertainment', ha destacado que confía "plenamente" en la inocencia del mismo tras ser detenido este jueves, 11 de junio, por una supuesta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril.

Según consta en el comunicado, el cantante "niega rotundamente" los hechos que se le atribuyen, a la vez que la empresa de representación ha reiterado que ha reforzado su defensa legal "mediante la contratación de un equipo jurídico especializado que trabajará para acreditar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él".

"Estamos plenamente convencidos de la absoluta inocencia de Beret y confiamos en que la investigación y el desarrollo del procedimiento permitirán esclarecer los hechos y restablecer la verdad", han apostillado al respecto.

La representación legal del artista "ejercerá en su momento cuantas acciones civiles y penales resulten procedentes frente a aquellas personas que hayan formulado, difundido o contribuido a la propagación de acusaciones falsas" que, aseguran, "han causado y continúan causando graves perjuicios personales, familiares, profesionales, económicos y reputacionales".

Urbania Entertainment ha destacado que colaborará con las autoridades competentes y "mantendrá su apoyo absoluto a Beret y a su entorno durante este difícil proceso".

En contexto, varios municipios españoles han cancelado durante la jornada sus conciertos en el marco de su gira 'Lo bello y lo roto', programada para los próximos meses. El artista se encuentra en libertad provisional. El magistrado ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros, así como la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.