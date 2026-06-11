Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional.

Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional. E.P.

Sevilla SUCESOS DE SEVILLA

Dos detenidos en Sevilla por amenazar durante meses y dar una paliza a otro hombre para que les ayudara a robar

Los implicados incluso se habían apropiado del domicilio de la víctima.

Más información: Detenidos en Écija dos prestamistas por amenazar con sicarios a quienes tenían una deuda con ellos

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La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a dos hombres que han estado amenazando durante meses a otro para que este les ayudase a robar.

Los hechos, tal y como ha indicado el cuerpo policial en una nota de prensa, se encuentran en el marco de la Operación Marinaleda. Según explican las fuentes, los implicados propinaron una paliza a la víctima, causándole lesiones para que esta cometiera hurtos y robos con fuerza usando su propio coche.

La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de que una persona y su familia estaban siendo víctimas de amenazas y coacciones que le obligaban a cometer delitos. Concretamente, los responsables de los hechos querían que el hombre les ayudase a robar.

Detenidos en Écija dos prestamistas por amenazar con sicarios a quienes contraían una deuda con ellos

Los detenidos se habían apropiado del domicilio de la persona y le exigían que hiciese de conductor mientras que ellos robaban a camiones y establecimientos.

Después de llevar a cabo las gestiones pertinentes, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que los hechos eran ciertos. Posteriormente, una vez analizadas las pesquisas, lograron identificar plenamente a los responsables de los mismos.

Una vez identificados los presuntos autores, los agentes lograron localizarlos y detenerlos en un breve espacio de tiempo. Posteriormente, fueron puestos a disposición judicial.

Del mismo modo, se encontró un hogar provisional para la víctima y su familia, pudiendo salir los mismos de la situación a la que los tenían sometidos desde hacía meses.

Ahora, los detenidos se enfrentan a delitos de amenazas, coacciones y lesiones.