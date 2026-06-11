Dos detenidos en Sevilla por amenazar durante meses y dar una paliza a otro hombre para que les ayudara a robar

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a dos hombres que han estado amenazando durante meses a otro para que este les ayudase a robar.

Los hechos, tal y como ha indicado el cuerpo policial en una nota de prensa, se encuentran en el marco de la Operación Marinaleda. Según explican las fuentes, los implicados propinaron una paliza a la víctima, causándole lesiones para que esta cometiera hurtos y robos con fuerza usando su propio coche.

La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de que una persona y su familia estaban siendo víctimas de amenazas y coacciones que le obligaban a cometer delitos. Concretamente, los responsables de los hechos querían que el hombre les ayudase a robar.

Los detenidos se habían apropiado del domicilio de la persona y le exigían que hiciese de conductor mientras que ellos robaban a camiones y establecimientos.

Después de llevar a cabo las gestiones pertinentes, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que los hechos eran ciertos. Posteriormente, una vez analizadas las pesquisas, lograron identificar plenamente a los responsables de los mismos.

Una vez identificados los presuntos autores, los agentes lograron localizarlos y detenerlos en un breve espacio de tiempo. Posteriormente, fueron puestos a disposición judicial.

Del mismo modo, se encontró un hogar provisional para la víctima y su familia, pudiendo salir los mismos de la situación a la que los tenían sometidos desde hacía meses.

Ahora, los detenidos se enfrentan a delitos de amenazas, coacciones y lesiones.