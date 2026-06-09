La Guardia Civil desarticula en Sevilla una banda criminal dedicada al narcotráfico con casi una treintena de miembros

Agentes de la Guardia Civil, en el operativo contra la red de narcotraficantes asentada en la Sierra Norte-EP

La Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada al tráfico de drogas en diversas localidades de la Sierra Norte de Sevilla. La operación policial se ha saldado con 27 detenidos y otros cinco investigados por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Los agentes han incautado cocaína, hachís, marihuana, MDMA, tussi y popper, además de tres escopetas modificadas, una de ellas con los cañones recortados, 2.500 euros en efectivo y móviles.

El Área de Investigación de Cazalla de la Sierra inició esta investigación tras detectar un aumento de venta de estupefacientes mediante el menudeo, lo que provocó una alarma social entre los vecinos de este pequeño municipio sevillano.

Los dispositivos de vigilancia establecidos constataron la compleja estructura de la organización: contaban con tres centros operativos de distribución de las sustancias ubicados en Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes y Peñaflor.

En una primera fase, los agentes detectaron el origen de las sustancias en Sevilla capital tras un dispositivo de vigilancia permanente sobre dos sospechosos. Los agentes consideraban que estos eran los encargados de la distribución de la droga hasta las localidades mencionadas. Finalmente, las autoridades detuvieron a estos dos implicados.

Posteriormente la Guardia Civil intervino en la entrada y el registro de siete inmuebles en distintas localidades.

Fruto de estos registros se incautaron aproximadamente un kilo de diversas variedades de sustancias estupefacientes como cocaína, hachís, marihuana, MDMA, tussi y popper, además de tres escopetas modificadas, una de ellas con los cañones recortados, 2.500 euros en efectivo y móviles.

En el operativo ha participado la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USecic), el Servicio Cinológico, equipos de Policía Judicial, patrullas territoriales de la Compañía de Cazalla de la Sierra, junto con el apoyo del GRS número 2 de Sevilla.

La investigación ha finalizado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de 27 personas en calidad de detenidos y la investigación de otras cinco como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal. Los agentes no descartan nuevas actuaciones policiales.