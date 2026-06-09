Nueve espectáculos y siete estrenos consolidan al Teatro Central como epicentro de la experimentación flamenca

Presentación de los espectáculos en el Teatro Central. Ayuntamiento de Sevilla

El Teatro Central volverá a convertirse este otoño en uno de los principales espacios de creación de la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre, el escenario acogerá nueve espectáculos, siete de ellos estrenos absolutos, en una programación que reunirá a artistas consagrados y nuevas figuras del flamenco contemporáneo.

La propuesta incluye nombres destacados como Rosario La Tremendita, Olga Pericet, Andrés Marín, Sara Jiménez, Sandra Carrasco y David de Arahal, junto a jóvenes valores del baile como Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, que debutarán en solitario en la Bienal.

Durante la presentación del ciclo, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, destacó la relevancia de la colaboración institucional y del patrocinio privado para reforzar la proyección internacional del festival.

Asimismo, puso en valor la incorporación de nuevos patrocinadores y recordó que, por primera vez en la historia del certamen, los patrocinios se han adjudicado mediante un procedimiento público.

Moreno subrayó además el reconocimiento internacional que despiertan los artistas vinculados a la Bienal. Según señaló, la presencia de creadores sevillanos y andaluces en escenarios como París o Nueva York demuestra la capacidad del festival para proyectar talento y marcar tendencias dentro del flamenco contemporáneo.

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, definió la programación del Teatro Central como una parte esencial de un festival concebido como “un mosaico de ciclos que dialogan entre sí”.

Según explicó, el objetivo es derribar fronteras entre disciplinas y espacios, favoreciendo el encuentro entre el cante, el baile y la creación escénica más actual.

Ybarra destacó también el carácter investigador de las propuestas seleccionadas. Más que una programación experimental, defendió la idea de un “flamenco en estado de búsqueda”, donde cada espectáculo explora nuevas formas de relacionarse con la tradición y ampliar los límites expresivos del género.

La programación arrancará el 11 de septiembre con el estreno de Menos es más, el nuevo proyecto de Rosario La Tremendita, una propuesta que combina raíces flamencas con influencias del jazz, el rock y el funk.

Le seguirán montajes como Lejano, de José Maya; Perspectivas sobre un baile sonoro, de Olga Pericet; Te atrevo, de Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra; o Desierto, la nueva creación de Andrés Marín inspirada en la memoria de la Alameda de Hércules.

También tendrán cabida homenajes a figuras históricas del flamenco, como Ramón Montoya o Pepe Marchena, además de propuestas que exploran la relación entre el flamenco y otras disciplinas artísticas como el teatro, la danza contemporánea o el universo circense.

Como novedad, las funciones del Teatro Central adelantarán su horario y comenzarán a las 22.30 horas.