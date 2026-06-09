El acuerdo en Sevilla de PP y Vox, el espejo en el que Moreno puede mirarse: sin prioridad nacional ni concejalías

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, conversa con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y Antonio Repullo en una junta directiva. Europa Press

Aunque el contexto es diferente, el acuerdo público, que no pacto de gobierno, que alcanzó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para gobernar en minoría con el apoyo de Vox puede ser el espejo en el que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, puede mirarse para sacar adelante su investidura.

El primer edil sevillano puso las mismas líneas rojas: gobernar en solitario y, aunque durante etapas le ha costado mantenerse firme, es cierto que más de mil días de gobierno después, lo ha conseguido.

Y todo ello sin aprobar la prioridad nacional ni concederle ninguna de las concejalías, con la excepción de la limitación del burka y el nicab en los espacios municipales o la creación de la Oficina de atención a la maternidad.

A favor de Sanz es que ese término, que Vox ha enarbolado de cara a las cuatro últimas elecciones autonómicas, no lo hizo en las municipales.

No obstante, hace apenas dos semanas, justo después de las elecciones del 17 de mayo, el PP rechazó en bloque la propuesta relativa a la aplicación de la prioridad nacional en los distintos servicios públicos de la ciudad.

El propio José Luis Sanz agradeció este lunes en público el apoyo de los de Santiago Abascal, aunque con puntualizaciones a las que les gustaría agarrarse Moreno. "Agradecerle a Vox el apoyo, el acuerdo público, que no pacto de gobierno".

Es más, a su juicio, cree que a "la ciudad le ha ido mejor porque rompió la parálisis, el bloqueo del PSOE" en el inicio del mandato. Tanto que, gobernando en minoría, ha podido cumplir "casi el 80%" de su programa electoral.

Sanz destacó este lunes desde el Monasterio de San Jerónimo que el gobierno local ha gestionado tres presupuestos que superan en conjunto los 3.500 millones de euros con los que ha contado con el apoyo de Vox.

Por tanto, para Sanz, el acuerdo con los de Santiago Abascal "ha ido razonablemente bien". No obstante, es consciente de que a la vuelta del verano tendrá que retomar de nuevo las negociaciones para un nuevo presupuesto.

Sin embargo, lanzó una advertencia: "Sevilla no puede estar sin presupuestos. No sé cómo el Gobierno de Pedro Sánchez puede llevar siete años sin presupuestos".

La negociación con Vox en Andalucía

Por su parte, los de Juanma Moreno se sentarán esta semana con dirigentes de Vox para iniciar las negociaciones de cara a un acuerdo de investidura.

Conscientes de que no va a ser fácil mantener la postura de Moreno de gobernar en solitario, tras los pactos alcanzados en las otras comunidades, confían en que se dé cuanto antes un "entendimiento" y se alcance un acuerdo de "estabilidad" y "unidad".

El propio Juanma Moreno hizo suyas esta mañana las palabras del Papa León XIV sobre la importancia de ese "entendimiento", un mensaje que recupera a dos días de que se constituya el Parlamento Andaluz de la XIII Legislatura, este jueves 11 de junio.

No obstante, la fecha no añade presión a los populares sobre la necesidad de llegar a un acuerdo antes de la citada fecha para que sí tendrán que tener elegido a un presidente del Parlamento.

Desde Vox, en cambio han dicho públicamente que se sientan a negociar con "humildad" y siendo conscientes de la proporcionalidad de sus votos. A Moreno le faltaron dos escaños para lograr la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

El objetivo del PP es sentarse con representantes de Vox de aquí al jueves para cerrar un acuerdo que incluirá un reparto de los puestos en la Mesa del Parlamento y que también llevaría aparejado el apoyo parlamentario de Vox para los próximos cuatro años y a los presupuestos. Una cuestión que sí ha conseguido Sanz y ha podido valorar tras más de mil días de gobierno.