La XL Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla pone el broche final con la entrega de trofeos

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla acogió este lunes el acto de entrega de trofeos de la XL Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla, poniendo el broche final a una edición histórica de uno de los acontecimientos más representativos del patrimonio ecuestre y cultural andaluz.

La ceremonia, celebrada en el Salón de Carteles de la Plaza de Toros de la Maestranza, reunió a autoridades, patrocinadores, participantes y aficionados al mundo del caballo en una jornada marcada por el reconocimiento a la excelencia y la tradición.

El acto estuvo presidido por Marcelo Maestre León, acompañado por destacadas personalidades del ámbito institucional, empresarial y cultural, entre ellas Manuel Alés, José Luis García-Palacios, Elena Baena Romero y Jesús Contreras.

La entrega de galardones sirvió para reconocer el esfuerzo de propietarios, cocheros y equipos participantes que contribuyen cada año a mantener vivo uno de los espectáculos más admirados de la primavera sevillana.

La XL Exhibición de Enganches, organizada por el Real Club de Enganches de Andalucía, se celebró el pasado 19 de abril en el marco de las fiestas primaverales de la ciudad.

A lo largo de sus cuarenta ediciones se ha consolidado como un referente nacional e internacional en la conservación de carruajes históricos, la promoción del caballo de enganche y la difusión de las tradiciones andaluzas.

Ganadores de las categorías oficiales

En la categoría de Mular, Tresillos, Cuartas, Medias Potencias y Cinco a la Larga, el primer premio fue para Manuel Cárdenas Álvarez, seguido por Rafael Salas García y María Caballero Blázquez.

En la modalidad de Ponys, el máximo galardón recayó en Yeguada Andic, mientras que Álvaro Manuel Valente Lourenço obtuvo el segundo puesto y Ricardo Manuel Serra Baptista la tercera posición.

La categoría de Limoneras estuvo encabezada por Javier Garzón Martínez, seguido por Rubén Cano Ruiz-Conde de Bañares y María Suárez Pérez.

En Tronco Inglesa, Juan Andrés Quifes García logró el primer premio, mientras que Blanca Oriol Pastega obtuvo el segundo puesto.

La modalidad de Tronco Calesera tuvo como vencedor a Antonio Miguel Repullo Anaya, por delante de Manuel Valencia e Hijos, que consiguió además dos posiciones de honor en la clasificación.

En la categoría de Tándem, José Barranco Reyes se alzó con el primer puesto, seguido de Cristóbal Ruiz Meléndez y Francisco Carmena.

Por su parte, en la categoría de Potencia, el primer premio fue para Jacinto Planas Ros, seguido por Rafael Tejada Rodríguez y Carlos Ortega Zamudio.

Finalmente, en Tresillos, Fátima Sánchez Cabrera obtuvo la máxima puntuación del jurado, seguida por José Luis Montosa González y Javier Calero Sánchez.

Reconocimiento al relevo generacional y a los mejores cocheros

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del Trofeo El Corte Inglés al Fomento de la Juventud, destinado a reconocer la participación de los más jóvenes en el mundo del enganche.

Entre los distinguidos figuraron Alberto Pineda Andic, Martín Salvador Baptista Serra, Carmen Sánchez Medina, María Navas Cabello, Carla Benjumea del Río, Lucía García Otero Aguado, Isabella Pérez Carrión, Manuel Valencia, Luis Cabeza Fuentes, María Mateos, José Luis de la Vega Bañez y Marisol de la Vega Bañez.

Asimismo, Alberto Pineda Andic recibió el Trofeo Pepe Morales Romero, otorgado al enganche guiado por un menor que obtuvo la mejor puntuación del certamen.

En el apartado profesional, el jurado distinguió a José López Bejarano con el galardón al Mejor Cochero Profesional, mientras que Francisco del Águila López fue reconocido como Mejor Cochero Amateur. Por su parte, Jacinto Planas Ros recibió también el premio a la Mejor Calesera de la edición.

Reconocimientos especiales y agradecimientos

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a las entidades y profesionales participantes en la Exposición Coach, destacando a Yeguada Sierra Mayor, Yeguada Bionest, Yeguada Hermanos Jiménez Burgos, Antonio Gutiérrez Martínez, Yeguada Expasa Cartuja Hierro del Bocado, Club Deportivo Quemadales, Gregorio Aranda Alcántara, Miguel Gallego Jurado, Ricardo de Serdio Fernández, Francisco Dorantes Caro, Banda del Sol, Ana Jauregui Romero y Juan Bueno Navarro.