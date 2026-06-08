Veterinarios, fotografías del montaje y nuevos sistemas de sonido: las armas de Icónica para preservar Plaza de España

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha reforzado las medidas preventivas destinadas a garantizar la conservación y protección de la Plaza de España y del Parque de María Luisa, mediante la incorporación de profesionales especializados en la conservación patrimonial, la ingeniería acústica, así como en la vigilancia y control veterinario de la fauna urbana, además de que documentará fotográficamente los procesos de montaje y desmontaje.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, hasta la fecha, el evento se ha dotado en su dimensión patrimonial de un "riguroso modelo de implantación", sustentado en medidas de conservación preventiva, que ha combinado una auditoría externa especializada y un "estricto protocolo técnico" en el entorno BIC que ha sido desarrollado por la organización y ha incorporado todas las indicaciones de las instituciones competentes.

De esta manera, Icónica ha incorporado medidas como la documentación fotográfica de todo el proceso cada edición, tanto antes como después del montaje, archivo que "se pone a disposición de las administraciones implicadas en su autorización" para permitir la recopilación de datos técnicos y científicos sobre la huella del festival.

Asimismo, la organización ha incrementado el equipo encargado de la supervisión y protección patrimonial del recinto, incorporando a personal interno titulado en conservación y restauración de bienes culturales, con el objetivo de "garantizar un sistema de supervisión" reforzado durante las fases de actividad de los proveedores responsables del montaje y desmontaje de las infraestructuras.

De este modo, se pretende evitar "cualquier incumplimiento" por parte de colaboradores o contratistas, al tiempo que se establece un código interno de penalizaciones para quienes no se ajusten rigurosamente a las "buenas prácticas implantadas por Icónica".

Nuevos equipos de sonidos con menor impacto

Paralelamente, el festival ha realizado una inversión en sistemas de sonido de última generación que proporcionan una "cobertura direccional y una emisión sonora más controlada" gracias a los equipos L2 de la compañía L'Acoustics, que "reducirán drásticamente" el impacto acústico en el entorno del Parque de María Luisa.

En este sentido, la organización ha suscrito un acuerdo con la ingeniería internacional Inerco, empresa líder en tecnologías para la sostenibilidad con una división dedicada a la evaluación y control del impacto sonoro de actividades para "aminorar molestias" y dar "un paso más en la prevención de daños en las personas y en el medio".

Además, ha encargado a la empresa de ingeniería, Axioma Consultores Acústicos, la monitorización en tiempo real de las emisiones de sonido del festival, así como su incidencia en diversos puntos del Parque de María Luisa y en el propio edificio de la Plaza de España de Sevilla.

Junto a ello, el festival ha alcanzado un acuerdo con la firma de servicios veterinarios, 'VetSevilla', para la inspección de estanques, jardines y zonas verdes, el seguimiento de las áreas intervenidas y el diseño de medidas preventivas antes, durante y después de todos los conciertos, así como la vigilancia del estado de salud y el bienestar de los animales presentes en el recinto.

Igualmente, los organizadores han señalado que las afecciones detectadas el año pasado se debieron a "la coincidencia del evento con el inicio de un episodio de gripe aviar en todos los parques de la ciudad".

Auditoría externa en los últimos años

En los últimos años, el festival se ha sometido a un proceso de auditoría externa por parte de un técnico especialista en Conservación y Restauración del Patrimonio, que, mediante un calendario continuado de visitas, desde el montaje al cierre del festival, ha vigilado la "correcta aplicación de protocolos" e introduce propuestas de mejora.

En este sentido, los informes finales de dicha auditoría son remitidos, cada año, tanto a la organización como al Servicio de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, titular del edificio; a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, así como a la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

Estas actuaciones buscan "seguir el proceso de certificación en Sostenibilidad iniciado en 2024", cuyo primer reto supuso la distinción por parte del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad con el sello -S- de Sostenibilidad Turística, siendo "uno de los pocos festivales de España en tener dicha calificación".

Así, la pasada edición supuso la obtención del nuevo referencial GS-Patrimonio, desarrollado por certificación Garantía Cámara y OCA Global, en reconocimiento a "su responsabilidad con la gestión sostenible del entorno histórico" de la Plaza de España de Sevilla y el Parque de María Luisa.

Al respecto, el director del festival, Javier Esteban, ha afirmado que estas actuaciones "forman parte de un proceso de optimización continua" cuyo objetivo es establecer estándares de control interno "aún más exigentes" que los requeridos por la normativa vigente.

La incorporación de profesionales y empresas referentes en ámbitos como la medición acústica, el seguimiento de la fauna y la protección patrimonial constituyen, además, una "garantía de transparencia y de evaluación del impacto" con datos "objetivos y verificables", que servirán de base para "futuras mejoras".