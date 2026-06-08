Sevilla se convierte en la capital mundial de la gestión de Internet con el foro internacional ICANN86

Detalle del Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), perteneciente a Contursa, durante un evento reciente. Joaquín Corchero / Europa Press

Sevilla se convierte en la capital mundial de la gobernanza de Internet. El evento, que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), reunirá a representantes de gobiernos, empresas, organizaciones civiles y expertos técnicos de todo el mundo.

El encuentro está organizado de forma conjunta por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública de España y la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN).

Durante cuatro jornadas, la capital andaluza será el epicentro de los debates sobre las infraestructuras técnicas que permiten el funcionamiento global de la red, como los servidores y centros de datos que afectan diariamente a más de 6.000 millones de usuarios.

El foro se desarrollará en un formato híbrido, permitiendo la participación tanto presencial como virtual para los asistentes.

Entre los temas principales que se abordarán destacan cuestiones clave para el futuro digital, como la seguridad y resistencia de los sistemas de nombres de dominio en internet, la lucha contra los delitos en la red y la ampliación del acceso multilingüe para los usuarios.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha valorado de forma muy positiva la elección de la ciudad para este evento.

Según Moreno, la celebración del ICANN86 demuestra la "capacidad" de Fibes para albergar grandes congresos globales, "reforzando nuestro liderazgo en el segmento del turismo MICE y de congresos".

"Estos encuentros generan actividad económica, empleo y oportunidades de negocio, pero también proyectan la imagen de una Sevilla moderna, preparada y competitiva para acoger eventos de primer nivel en sectores estratégicos para el futuro. La combinación de nuestras infraestructuras, nuestra conectividad y nuestra oferta cultural y turística nos sitúa como un destino cada vez más atractivo para el turismo de congresos y reuniones", ha defendido la edil.

La delegada ha subrayado también el importante impacto económico y promocional que supondrá la llegada de cientos de profesionales internacionales, dinamizando el empleo local y proyectando la imagen de una Sevilla moderna, tecnológica y competitiva.

La ICANN, fundada en 1998, es la entidad responsable de coordinar a nivel mundial los identificadores únicos que hacen posible el funcionamiento de Internet, como las direcciones IP y el Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

La cita de Sevilla es una reunión de gran relevancia, ya que se trata de la segunda organización de este tipo celebrada en España en toda su historia, tras la edición que tuvo lugar en Barcelona en el año 2018.