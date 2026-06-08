Sanz asegura haber ejecutado el 80% de su programa en tres años de mandato tras una "etapa de bloqueo"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el Monasterio de Buenavista de San Jerónimo. N.N.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz , ha presentado este lunes un balance de los tres primeros años de mandato del gobierno municipal del Partido Popular, en el que ha asegurado que el Ayuntamiento ha cumplido ya "casi el 80%" de su programa electoral.

El regidor ha defendido que la ciudad ha pasado de una etapa de "bloqueo y atasco permanente" a una fase de "velocidad de crucero" que, a su juicio, permitirá acometer una transformación profunda de Sevilla.

Sanz ha destacado que el gobierno local ha gestionado tres presupuestos que superan en conjunto los 3.500 millones de euros. Según sus datos, el presupuesto de 2025 alcanza los 989 millones, frente a los 806 millones ejecutados por el anterior gobierno socialista en 2022.

Entre las áreas prioritarias ha situado la limpieza urbana, con 504 millones de euros destinados a este servicio durante el mandato y un presupuesto récord de 150 millones para 2025.

El alcalde ha subrayado una inversión de 65 millones en nueva maquinaria y vehículos para Lipasam, así como la conversión en indefinidos de 1.354 trabajadores.

En movilidad, ha señalado una inversión de 272 millones en Tussam, la incorporación de 68 nuevos autobuses —con otros 63 previstos—, la creación de seis nuevas líneas y una convocatoria de 600 plazas de conductores. También ha asegurado que la empresa municipal ha alcanzado cifras récord de viajeros.

Vivienda y urbanismo

El alcalde ha cifrado en 6.134 las viviendas protegidas impulsadas en dos años, de las que 2.200 serían promovidas por la empresa municipal Emvisesa. La inversión total asociada alcanzaría los 400 millones de euros.

Además, ha anunciado la rehabilitación de 726 viviendas en barrios como Los Pajaritos, Alcosa y La Barzola, y más de 14 millones destinados a la instalación de ascensores en distintos edificios residenciales.

Infraestructuras y sostenibilidad

En materia de infraestructuras, Sanz ha mencionado 60 millones invertidos en asfaltado, 121 millones gestionados a través de Emasesa y 14 millones para 18 kilómetros de nuevos carriles bici, con especial atención a las conexiones metropolitanas.

También ha destacado la instalación de más de 28.000 luminarias LED, la recuperación de edificios emblemáticos como el Auditorio Rocío Jurado, y la plantación de 65.000 especies vegetales entre árboles y arbustos.

Servicios sociales y cultura

El regidor ha detallado inversiones de 18 millones en la Policía Local y más de 22 millones en el cuerpo de bomberos, incluyendo renovación de flotas y ampliación de plantillas.

En políticas sociales, ha defendido un gasto superior a 560 millones de euros durante el mandato, con 227 millones consignados en el presupuesto de 2025. Entre las actuaciones citadas figuran programas de conciliación, inserción sociolaboral y atención infantil temprana.

En el ámbito cultural, Sanz ha reivindicado la recuperación del prestigio de la Bienal de Flamenco de Sevilla y del Festival de Cine Europeo de Sevilla, además de la creación del Festival de la Ópera y del Premio Ayuntamiento de Sevilla de Pintura.

Balance

El alcalde ha concluido que el Ayuntamiento ha ejecutado unas 13.000 actuaciones y ha invertido alrededor de 3.500 millones de euros en estos tres años. A un año del final del mandato, ha asegurado que el objetivo seguirá siendo "romper inercias" y continuar aumentando la inversión municipal.