La Guardia Civil detiene a tres jóvenes tras una brutal paliza a un hombre de 80 años en un pueblo de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores a tres personas como presuntas autoras de una "violenta" agresión a un octogenario en el centro del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca. Los supuestos autores son dos jóvenes de 19 años y uno de 17.

Los hechos ocurrieron en torno a las 07:00 horas del pasado 1 de abril, cuando la víctima fue abordada por sorpresa por los agresores. Los ahora detenidos lo tiraron al suelo y golpearon brutalmente. El hombre necesitó ingreso hospitalario tras perder el conocimiento.

Los hombres han reconocido la autoría de los hechos y han confesado que atacaron a la víctima sin la existencia de ningún conflicto previo. Las cámaras de seguridad atisbaron que los presuntos responsables llevaban una botella de gas de la risa.

El anciano se dirigía a un establecimiento hostelero de la localidad sevillana cuando los tres implicados lo interceptaron en plena vía pública. Después de tirarlo al suelo y le propinaron numerosos golpes, patadas y puñetazos antes de huir del lugar.

La gravedad y el ensañamiento del ataque provocó que el hombre perdiera el conocimiento, teniendo que ser auxiliado de urgencia por los vecinos de la zona antes de ser trasladado y hospitalizado.

El rastreo de las cámaras permitió averiguar la ubicación previa de los sospechosos. Las imágenes esclarecieron que los autores de los hechos procedían de un establecimiento de ocio nocturno.

En dichas imágenes se observó a los implicados portando una botella de óxido nitroso (conocido como el gas de la risa), una sustancia de uso recreativo que está vinculada a la alteración de la conducta y de la percepción, lo que ayudaría a entender el estado en el que se encontraban en el momento de la agresión.