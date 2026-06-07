La vivienda se dispara en la periferia de Sevilla: San Jerónimo se encarece un 30% en un año y lidera la subida

La vivienda es el tema que más se repite en periódicos, telediarios, redes sociales e incluso conversaciones de bar. No es para menos. Sevilla ha vuelto a batir récord en mayo, y la escalada ya no afecta solo a las zonas más tensionadas, sino que la periferia ha cogido impulso y ha aumentado aún más que el Centro.

Solo el barrio de San Jerónimo, al norte de la ciudad, ha escalado en un año un 29,9 por ciento. Se trata de la zona que más se ha encarecido desde mayo de 2025 según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario Idealista.

De cerca le sigue San Pablo, con una variación anual del 26,4 por ciento, mientras que la medalla de bronce es para Pino Montano, que ha experimentado un encarecimiento en sus inmuebles del 26,2 por ciento.

En el otro extremo se encuentran enclaves como Santa Clara, con una variación anual del 4,3 por ciento; La Palmera - Los Bermejales, con un incremento del 5,8 por ciento; El Prado San Sebastián, con un aumento del 6,8 por ciento o La Macarena, que se sitúa un 9,5 más cara que hace un año.

Podría pensarse que este "freno" en la subida de precios de las zonas más famosas de la ciudad se debe a que propietarios e inmobiliarias han topado con un techo, pero lo cierto es que "el precio puede seguir subiendo", según explica Ismael Muela, experto inmobiliario sevillano.

"Onda expansiva"

Según este veterano especialista, el principal motivo radica en la "onda expansiva" que se está produciendo desde el Centro hacia la periferia.

¿Por qué? Por una razón muy sencilla: la gente que se ha criado, por ejemplo, en Triana, no tienen la capacidad adquisitiva de sus padres para poder continuar viviendo ahí, por lo que buscan refugio en zonas algo más alejadas del Casco Histórico, yendo a parar a San Jerónimo, San Pablo o Pino Montano.

"El problema es que esta onda se da en todos los lugares", explica. Es decir, "una persona que se ha criado en San Jerónimo, que tiene una capacidad adquisitiva aún menor que la gente que viene del Centro, no puede permitirse una casa en propiedad en su barrio, por lo que se aleja algo más y se va a San José de la Rinconada o La Algaba", los pueblos más cercanos.

Y así hasta terminar en El Castillo de las Guardas.

Rentas y vivienda

Con el aumento de casi el 30 por ciento que se ha producido en el barrio de San Jerónimo, el metro cuadrado ha pasado de 1.352 euros en mayo de 2025 a 1.756 euros en este pasado mes.

Esto se traduce, tal y como se puede comprobar en el portal Idealista, en pisos de 90 metros cuadrados por 168.000 euros o en estancias de 47 metros cuadrados por la friolera de 110.000 euros (2.340 euros el metro cuadrado en este último caso).

Es decir, si la renta media por persona en San Jerónimo, según los últimos datos del INE, es de 10.101,79 euros anuales, la vivienda que se encuentra en sus calles supera hasta en 11 veces el sueldo medio.

Esta renta varía si se toma como referencia algún punto del centro de Sevilla, donde, en la zona más baja, la cantidad asciende a más de 17.000 euros. Insuficientes para afrontar una media de 3.760 euros el metro cuadrado, como es el caso de los pisos en Triana, pero con cierta solvencia para ser propietarios en la periferia.

Problema con las VPO

De forma paralela, otro de los mayores conflictos con la vivienda en Sevilla es el elevado precio de las VPO, que oscilan entre los 150.000 y los 300.000 euros. Un precio excesivo para tratarse de viviendas de protección para quienes no alcanzan a cumplir con los estándares del mercado libre.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento hispalense ha hecho una fuerte apuesta por la vivienda pública, hasta la fecha parece solucionar más problemas la cesión de alquileres asequibles que la construcción de VPO para compra.

En esta línea, el equipo de Sanz entregó hace días 16 VPO en régimen de alquiler en la Ronda de Capuchinos cuyos precios oscilan entre los 450 y los 625 euros mensuales.

Asimismo, Emvisesa tiene actualmente en marcha 2.202 viviendas y alojamientos distribuidos por distintos puntos de la capital, entre promociones ya entregadas, obras en ejecución y proyectos cuya finalización está prevista en los próximos meses.

Así, antes de que finalice el año, tal y como informó el Consistorio, está prevista la entrega progresiva de otras 623 viviendas protegidas. También desde el Ejecutivo local se ha reiterado el compromiso de construir 6.134 VPO durante los próximos cuatro años, dentro del plan municipal Sevilla Vivir.

No obstante, parece que nada es capaz de hacer frente a la subida desmedida en el precio de la vivienda, lo que ha dado lugar a la oposición a entonar su crítica.

Bajar un 20% el precio

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto a exigir al Gobierno municipal que impulse medidas urgentes para garantizar el acceso a una vivienda asequible en Sevilla.

Ante la batería de propuestas destinadas a convertir la vivienda protegida en una "alternativa real", la principal medida pasa por rebajar un 20 por ciento el precio de las promovidas por Emvisesa.

Para ello, los socialistas apelan por establecer como límite máximo el 80 por ciento del precio autorizado por la Junta de Andalucía.

Ante esta situación, el gobierno de Sanz ha respondido. El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan de la Rosa, ha criticado al PSOE municipal por exigir al Gobierno local medidas para abaratar un 20 por ciento el precio de la vivienda protegida, al considerar que las principales herramientas para lograrlo dependen del Ejecutivo central.

Según el edil, el Gobierno de Pedro Sánchez podría adoptar medidas como reducir el IVA de la primera vivienda, aprobar bonificaciones fiscales para promotores de VPO o recuperar ayudas directas a la compra.

De la Rosa también ha acusado al portavoz socialista, Antonio Muñoz, de incurrir en una contradicción, al recordar que el PSOE votó en contra de una propuesta del PP aprobada en el Pleno hace dos meses que reclamaba precisamente este tipo de medidas fiscales y de apoyo a la vivienda.

Entre las iniciativas planteadas figuraban la reducción del IVA en la compra de la primera vivienda, incentivos fiscales para promotores de vivienda protegida, deducciones por alquiler y compra de vivienda habitual, ayudas directas para compradores y la recuperación de subvenciones a los préstamos hipotecarios.

Además, la propuesta instaba a la Junta de Andalucía a rebajar los impuestos asociados a la compra y alquiler de vivienda protegida.

Mientras tanto, Sevilla continúa en una vorágine de escalada de precios en la vivienda que parece no tocar techo hasta el punto de convertirse, el pasado abril, en la gran capital española donde más ha subido el precio en el último año.