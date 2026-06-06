Sevilla convocará 150 nuevas plazas de Policía Local para acelerar el refuerzo de la seguridad en los barrios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la toma de posesión de una agente de la Policía Local. E.P.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la convocatoria de 150 nuevas plazas para la Policía Local, una medida que forma parte del plan municipal para reforzar la plantilla y que se suma al objetivo de incorporar de manera progresiva 220 agentes entre 2023 y 2027.

Según ha informado el Consistorio, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que esta estrategia permitirá añadir un total de 370 policías a la plantilla actual, al tiempo que contempla una renovación de la estructura de mandos con el objetivo de modernizar la respuesta operativa y mejorar la seguridad en la ciudad.

El Gobierno municipal ha puesto en marcha un plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Local basado en la planificación de las Ofertas Públicas de Empleo (OEP) y en la agilización de los procesos selectivos.

Dentro de este programa, la incorporación de nuevos efectivos se desarrollará de forma escalonada hasta 2027.

El alcalde ha señalado que el aumento de personal ya es perceptible para la ciudadanía. Tras las primeras incorporaciones mediante movilidad horizontal en 2023 y la llegada de 68 agentes durante 2025, este año 2026 será el de mayor refuerzo de efectivos, con la incorporación de 94 nuevos policías.

De ese contingente, 18 agentes ya han tomado posesión de sus plazas, mientras que otros 28 alumnos concluirán su formación en julio y 39 más lo harán en noviembre. A ellos se sumarán nueve agentes procedentes de movilidad horizontal.

La incorporación de este bloque de efectivos finalizará a finales de 2027 con la llegada de los últimos 39 policías del turno libre correspondientes a la OEP de 2024, una convocatoria que ha recibido más de 2.150 solicitudes.

En paralelo, el Ayuntamiento prevé acumular plazas en una gran convocatoria. A las 50 plazas incluidas en la OEP de 2025 se añadirán otras 100 una vez se apruebe la Oferta de Empleo Público de 2026.

El objetivo es unificar ambos procesos selectivos para optimizar recursos y acelerar la incorporación de agentes a los distintos barrios de la ciudad.

Sanz también ha subrayado que el plan no se limita al aumento de efectivos, sino que incluye mejoras organizativas y una nueva estructura de mandos en la que el Gobierno municipal trabaja junto a los sindicatos.

Entre las novedades destaca la creación del Grupo de Apoyo y Reacción Local (GAR), una unidad especializada integrada actualmente por 34 efectivos —30 policías y cuatro oficiales— destinada a prestar apoyo al resto de la plantilla y reforzar la capacidad de respuesta de la Policía Local ante las necesidades actuales de Sevilla.